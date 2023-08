East New York è un nuovo poliziesco pronto a far compagnia al pubblico nell’estate di Rete 4. La serie tv americana è stata però cancellata dopo una prima stagione da 21 puntate, infatti nonostante ascolti discreti e complessivamente buone critiche, non è stato possibile trovare un accordo tra CBS che l’ha trasmessa nella stagione 2022/23 e Warner Bros che l’ha prodotta. Secondo quanto riporta deadline non solo CBS aveva chiesto una consistente riduzione di budget ma le due società non hanno trovato una soluzione sullo streaming e i diritti di ritrasmissione.

A complicare il percorso della serie c’è stata un’indagine interna che ha portato al licenziamento di due produttori esecutivi Christine e Mark Holder. Sembra, infatti, che Christine Holder ci abbia insistentemente provato con un membro dello staff che non ha gradito le attenzioni. Un comportamento che sembra sia stato causato da alcuni problemi di salute mentale. Nonostante questi problemi, la serie proverà a incuriosire il pubblico di Rete 4 con i classici casi di puntata di tipo poliziesco.

East New York la trama

East New York è un poliziesco procedurale con al centro gli agenti e gli investigatori del 74esimo distretto della polizia di New York, a Brooklyn in una zona conosciuta come East Village. A capo del distretto viene messa Regina Haywood convinta che sia fondamentale che la polizia abbia un contatto diretto con la cittadinanza.

East New York la trama delle puntate

Le puntate del 1° agosto

1×01 Progetti ambiziosi: Regina Haywood, neopromossa vice ispettore del 74esimo distretto, sta iniziando il suo primo giorno quando un uomo spara a un autista di un “furgone del dollaro” e ne uccide altri due. I detective Tommy Killian e Crystal Morales si occupano del caso. L’obiettivo di Haywood è lanciare il poliziotto di prossimità chiedendo ai volontari di vivere nel quartiere in cui operano.

1×02 Omicidio di secondo piano: mentre Sandeford e Bentley sono di pattuglia, trovano un cadavere. La vittima è un ragazzo che lavora nella finanza e per questo Killian e Morales finiscono a lavorare con due arroganti detective di Manhattan South sul caso di alto profilo. Haywood cerca di aiutare un padre in lutto a ottenere giustizia.

East New York il cast

La serie è stata creata da William Finkelstein già dietro di un classico come NYPD Blue da cui arriva Jimmy Smits veterano della tv che arrivava però già dal flop Bluff City Law di NBC cancellata dopo 10 puntate. La protagonista è Amanda Warren quarantunenne che era al primo ruolo da protagonista in una serie della tv generalista dopo esser passata per Rubicon, Gossip Girl, The Good Wife.

Amanda Warren è Regina Haywood

Jimmy Smits è il vice capo John Suarez

Kevin Rankin è il detective Tommy Killian

Richard Kind è il capitano Stan Yeko

Elizabeth Rodriguez è la detective Crystal Morales

Olivia Luccardi è l’agente Brandy Quinlan

Lavel Schley è l’agente Bentley

Ruben Santiago-Hudson è l’agente Marvin Sandeford

East New York, quante puntate sono?

Le puntate della prima stagione sono 21.

East New York 2 si farà?

No, la serie è stata cancellata dopo la prima stagione.

East New York dove la vedo in streaming?

Soltanto su Mediaset Infinity è possibile vedere la serie in streaming.