La stagione 2023-2024 della fiction Rai parte con un film-tv che racconta la vera storia di un campione che non si è mai arreso, nonostante la vita gli abbia messo davanti una delle sfide più ardue, affrontate tra l’altro quando era ancora un ragazzino. La stoccata vincente è infatti la trasposizione televisiva di quanto accaduto a Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di scherma (nel 2011 e nel 2017), nella specialità della spada. Una storia di impegno e di valori legati allo sport, non senza qualche momento leggero dovuto al carattere non sempre facile del protagonista. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce La stoccata vincente?

Raiuno ha deciso di mandare in onda il film-tv domenica 24 settembre 2023, alle 21:30, su Raiuno.

La stoccata vincente, quante puntate sono?

La produzione è un film-tv, quindi composto da una sola puntata, in onda in un’unica serata.

La stoccata vincente, di cosa parla?

La stoccata vincente, le foto del film-tv su Rai 1 Guarda le altre 37 fotografie → Liberamente ispirato al libro “La stoccata vincente” di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita (edito da Sperling & Kupfer), il film-tv racconta una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione. Paolo Pizzo (Alessio Vassallo), due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017), da piccolo ha dovuto infatti affrontare la sfida più importante della sua vita: combattere contro un tumore al cervello.

Una battaglia vinta grazie anche all’appoggio e all’amore incondizionato del padre Piero (Flavio Insinna), vero coach di vita oltre che suo primo insegnante di scherma. Attraverso flashback legati alla sua infanzia, il film-tv ripercorre la storia sportiva e umana di Pizzo, fino alla consacrazione come Campione del Mondo, il 12 ottobre 2011, nella sua Catania.

Una vittoria conquistata dopo aver attraversato dolori, delusioni, sconfitte, rivalità, rinascite e rivincite. Il progetto vuole sottolineare la forza e l’importanza sociale dello sport, nella cornice di una Sicilia narrata in modo valoriale, attraverso la storia della famiglia Pizzo.

Particolare cura e attenzione è stata data anche agli elementi tecnici e sportivi, con il coinvolgimento di maestri di scherma, atleti e ufficiali di gara professionisti, partendo dallo stesso Paolo Pizzo che ha dato il proprio contributo attivo per le riprese relative alle scene di scherma e alla preparazione degli attori protagonisti, oltre alla partecipazione dell’ex schermidore Stefano Pantano, che nel film ripercorre la sua stessa telecronaca della finale del 2011.

La stoccata vincente, cast

Il cast del film-tv è guidato da Alessio Vassallo e Flavio Insinna. Vassallo è noto per numerose fiction, tra cui Il giovane Montalbano, I Medici, Sopravvissuti e Sei donne. Insinna, invece, è noto sia per la partecipazione a serie tv come Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, ma anche per la conduzioni di vari programmi, tra cui Affari Tuoi, L’Eredità, Benedetta Primavera e Techetecheshow.

Alessio Vassallo è Paolo Pizzo, il protagonista;

il protagonista; Flavio Insinna è Piero Pizzo, padre di Paolo;

padre di Paolo; Maciej Robakiewicz è Oleg Pouzanov, maestro di Paolo;

maestro di Paolo; Elena Funari è Lavinia Bonessio, futura moglie di Paolo;

futura moglie di Paolo; Chiara Cavaliere è Marina Pizzo, sorella di Paolo;

sorella di Paolo; Mario Ermito è Guglielmo Visentin , acerrimo nemico in pedana di Paolo;

, acerrimo nemico in pedana di Paolo; Samuele Carrino è Paolo Pizzo da bambino;

Carlotta Ventimiglia è Marina Pizzo da bambina;

Svetlana Kevral è Ludmila, moglie di Oleg;

Egle Doria è Patrizia Pizzo, madre di Paolo e Marina e moglie di Piero.

La stoccata vincente, sceneggiatori e regista

Il film-tv è stato scritto da Marco Videtta, con la collaborazione di Alessandro Tonda e Nicola Campiotti e la consulenza dello stesso Paolo Pizzo e di Maurizio Nicita. La regia, invece, è di Nicola Campiotti. Ecco cosa ha detto quest’ultimo a proposito della lavorazione del film-tv:

“Nelle prime fasi del lavoro, collaborando alla stesura della sceneggiatura, ho sentito di dover entrare come un ospite in questo racconto: la verità del materiale umano era già così potente nella sua essenza che qualsiasi velleità autoriale, qualsiasi espediente drammaturgico, sarebbe risultato non indispensabile. Ho intervistato Paolo a lungo, di giorno e di notte: desideravo capire il confine tra la passione (per uno sport) e l’ossessione (per un traguardo), comprendere il punto esatto in cui un sogno può trasformarsi in una gabbia, un gioco in un mestiere, un impegno in un sacrificio. Il legame che andava formandosi con Paolo mi ha imposto di iniziare le riprese con un rigore e un trasporto incondizionato. Quando abbiamo girato la scena della finale della coppa del mondo, Paolo mi ha preso da parte e mi ha chiesto: ‘Lo sai che giorno è oggi? È il vero giorno in cui io, 11 anni fa, ho vinto la coppa del mondo’. Ancora una volta un segno – più di una coincidenza – bussava al mio lavoro di regista. Alla fine del film ho scoperto che la misura – la giusta distanza con l’avversario nella scherma – è lo spazio opportuno tra noi e le cose della vita, quella capacità di saper distinguere quello che non dipende da noi (ad esempio un tumore) da quello che dipende da noi”.

Il film-tv è prodotto da Gloria Giorgianni per Anele, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno di Regione Siciliana, Sicilia Film Commission e Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia e con il Patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Federazione Italiana Scherma e dell’Aeronautica Militare.

La stoccata vincente, dov’è stato girato?

© Adolfo Franzò

Il film-tv si avvale di numerose location in Sicilia, dove è cresciuto Paolo Pizzo. In particolare, il set è stato allestito a Catania, Aci Castello, Acitrezza e soprattutto l’Etna, con i suoi Crateri Silvestri a 2.000 metri. Tra le altre location, anche Roma, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio e le sponde del Lago di Bracciano, tra Vigna di Valle e Anguillara Sabazia.

Chi è Paolo Pizzo?

La stoccata vincente racconta la vera storia dello schermidore Paolo Pizzo. Nato nel 1983, da piccolo ha dovuto lottare contro un tumore al cervello, sostenuto dalla famiglia che non ha mai smesso di credere in lui neanche quando, tra mille sforzi e sacrifici, ha deciso di inseguire il suo sogno di partecipare ai Campionati Mondiali di scherma.

Cosa che è avvenuta la prima volta nel 2011: nella specialità spada, Pizzo ha vinto il titolo mondiale nella finale disputatasi proprio nella sua città, Catania. Ha poi vinto un altro Mondiale nel 2017, a Lipsia. Il suo palmares include anche un argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, tre argenti agli Europei, un oro ai Giochi Mondiali Militari, ma anche tre ori ai Campionati Italiani ed uno al Campionato italiano a squadre. È stato insignito del Collare d’oro al merito sportivo.

La stoccata vincente, il libro

Il film-tv è tratto dall’omonimo libro di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita (edito da Sperling & Kupfer), in cui il campione racconta la propria vita partendo dalla vittoria ai Mondiali.

La stoccata vincente su RaiPlay

È posibile vedere La stoccata vincente, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.