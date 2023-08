Tre protagonisti dello spettacolo a tutto tondo: Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Rosario Fiorello. A loro sarà dedicato Techetecheshow in onda da stasera, venerdì 25 agosto (qui il comunicato della Rai), dalle 20:35 su Rai 1.

Techetecheshow, il programma

Si tratta un viaggio nel meglio del meglio delle immagini custodite negli archivi Rai, selezionate dalle Direzione Teche. Al racconto ci penserà Flavio Insinna, che porterà il pubblico nei luoghi dove hanno mosso i primi passi delle loro vite e delle loro straordinarie carriere.

Techetecheshow (della quale TvBlog vi aveva già parlato in anteprima) è un programma Rai Direzione Intrattenimento Prime Time e Rai Direzione Teche. Di Nicoletta Berardi, Marcello Conte, Emilio Levi, Luca Rea, Mario Sagna e Francesco Valitutti, con la collaborazione di Angelo Calì e Chiara Morellato, per la regia di Mauro Stancati.

Sono previsti altri due appuntamenti che saranno collocati nel palinsesto invernale.

Techetecheshow, puntate

25 agosto 2023

Ad aprire la serie sarà Gianni Morandi con una puntata dal titolo “Un mondo d’amore” in cui si vedrà l’artista emiliano raccontarsi nelle canzoni, nelle interviste, negli spezzoni di film e nelle vesti di conduttore, partendo dalla piccola Monghidoro, gioiello incastonato nella provincia emiliana, per arrivare a Bologna, dove ha preso il volo verso il successo.

1 settembre 2023

Per il secondo appuntamento sarà il turno di Claudio Baglioni. Un viaggio nella sua Roma che va dai quartieri popolari, dove è nato e cresciuto, fino a San Pietro, passando per le piazze che sono state teatro dei suoi concerti più fortunati e affollati, magnifici scenari in cui sono risuonate le note di capolavori come “Questo piccolo grande amore”, la più bella canzone d’amore del secolo scorso.

8 settembre 2023

A concludere questi primi tre appuntamenti sarà, dulcis in fundo, Rosario Fiorello. Partendo da Catania, la città dove è nato, fino a Taormina, nei luoghi del suo cuore. Flavio Insinna porterà il pubblico ad assaporare le atmosfere in cui l’inimitabile showman ha compreso l’efficacia della propria comicità e gettato le basi del suo successo, in una travolgente selezione di sketch, canzoni ed esibizioni con grandissimi artisti italiani e stranieri.

Techetecheshow, dove guardarlo

Su Rai 1 in HD sul digitale terrestre, su Sky e Tivusat al canale 101. In streaming sulla piattaforma Rai Play da PC e App, dove sarà possibile recuperare le puntate una volta andate in onda.