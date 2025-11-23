Fiorello annuncia 5 big di Sanremo 2026 e le canzoni, a sorpresa “il retroscena” su Amadeus

Il conduttore ha dato “in anteprima” i nomi di 5 partecipanti alla kermesse musicale, poi ha parlato a sorpresa del suo amico

Fiorello ha deciso di spiazzare tutti con un annuncio inaspettato sul Festival di Sanremo, a La Pennicanza ha comunicato “in anteprima” i primi cinque nomi dei big in cara, con le rispettive canzoni. Parole che arrivano proprio quando sta crescendo sempre di più l’attesa per conoscere la lista degli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Proprio mentre Carlo Conti si sta preparando per quest’annuncio, pare che la lista sia quasi ultimata, Fiorello ha deciso di “anticiparlo”, dando i primi cinque nomi in anteprima. Una sorpresa inaspettata, che chiaramente non poteva che far sorridere il pubblico del suo show. Nell’annuncio non sono mancate parole per Amadeus, ex conduttore del Festival di Sanremo, nonché suo grande amico.

L’annuncio di Fiorello sui 5 big in gara al Festival di Sanremo

Una delle ultime puntate de La Pennicanza è stata ricca di colpi di scena, Fiorello – a sorpresa – ha rivelato i 5 nomi dei big che si esibiranno al Festival di Sanremo. Nomi che arrivano dopo che si è a lungo discusso del fatto che a Carlo Conti quest’anno sarebbero arrivate più di 200 candidature e per questo starebbe tardando tanto ad annunciare la lista ufficiale dei concorrenti per quest’edizione del 2026.

Ad anticiparlo ci ha pensato Fiorello, che non poteva perdersi la “ghiotta occasione” di fare un po’ di ironia sulla vicenda. Prima ha scherzato sulle oltre 200 candidature, dicendo anche: “(…) C’è persino Amadeus“. Poi ha annunciato 5 nomi di artisti con le loro canzoni: “Ci sarà Marco Mengoni con ‘Nudo’, Alfa con ‘Mancami domani’, quindi Masini e Fedez insieme con ‘Bella raga, bella ruga’. Infine, i ritorni di Gianni Morandi con ‘Autovelox’ e Angelina Mango con ‘Basilicante’!”.

Chiaramente l’annuncio di Fiorello è stato ironico e non avrebbe alcuna conferma ufficiale, anche se in tanti si domandano se non saranno davvero presenti al Festival di Sanremo 2026 i cantanti che ha elencato. Fiorello nel corso della stessa puntata de La Pennicanza ha parlato anche delle ultime news del mondo della politica, scherzando sul “complotto” di cui si è parlato ad opera di Fratelli D’Italia per “fare fuori” Sergio Mattarella. Non poteva mancare la chiamata al presunto Presidente della Repubblica, cui è seguita quella a Gigi D’Alessio – questa volta c’era davvero il cantante dall’altro lato del telefono – con cui Fiorello ha scherzato sugli ascolti relativi al suo programma.

Il cantante napoletano è stato protagonista con Vanessa Incontrada di una serata musicale su Canale Cinque mentre su Rai 1 andava in onda il Commissario Montalbano che ottiene, nonostante sia in replica, sempre risultati strepitosi. Sulla questione Fiorello ha detto: “(…) Scusa Gigi, ma se Montalbano stasera batte il tuo programma è un disastro. Non vedremo mai più nulla di nuovo!”. Intanto, nonostante sia stato uno degli scherzi conosciuti di Fiorello, l’annuncio dello show man dei primi 5 big del Festival di Sanremo è rimbalzato ovunque.