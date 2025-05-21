La Pennicanza, dove seguire il nuovo show di Fiorello

Il suo ritorno era nell’aria e dopo indiscrezioni, voci e smentite, Fiorello è tornato in onda con un nuovo show “Radio 2, Radio Show, La Pennicanza“. Il famoso conduttore sarà on air dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio 2, al suo fianco ci sarà Fabrizio Biggio con cui ha già condotto Viva Rai2.

Il nuovo show radiofonico di Fiorello è partito lunedì 19 maggio e, com’era prevedibile, ha regalato già gag esilaranti, tantissime risate e momenti divertenti. Si tratta di un programma il cui punto forte pare sia quello di non avere una scaletta vera e propria, non è un caso, infatti, che non ci sia nulla di definito, il punto forte dello show man è proprio l’improvvisazione.

Il nuovo programma radiofonico di Fiorello La Pennicanza

Le puntate de La Pennicanza, oltre che essere disponibili su Raiplay, saranno ritrasmesse la mattina successiva, sempre su Radio2, dalle 07.00 alle 07.30, il prime time della radio. Non sarà la puntata integrale, ma una raccolta dei momenti esilaranti dell’appuntamento precedete, dal nome “La sveglianza”, anche questa sorta di replica promette di essere un vero successo.

Del resto Fiorello con VivaRai2 aveva ottenuto ascolti strepitosi anche in televisione, nonostante per il piccolo schermo si trattasse di un orario assai difficile dal punto di vista degli ascolti. Adesso il nuovo show radiofonico con molta probabilità sarà all’altezza del precedente, si vocifera che possa trattarsi di un esperimento in vista del ritorno di Fiorello in televisione in autunno. Al momento non vi è nulla di certo, così come non si sa per quanto andrà in onda questo show radiofonico, per ora è partito a pochi giorni dal compleanno del conduttore, che lo scorso 16 maggio ha compiuto 65 anni.

La prima puntata è stata ricca di sorprese, si è aperta con una telefonata tra Fiorello e una finta Giorgia Meloni che gli spiegava di aver fatto il possibile per fargli avere questo programma, lo invitava poi a non fare il nome di “quello lì con il naso lungo“, riferendosi chiaramente ad Amadeus. E anche il conduttore di Nove è intervenuto a telefono con l’amico di sempre, che ha ironizzato sugli ascolti non così floridi che sta registrando sul nuovo canale televisivo. “Sappi che mercoledì su Canale 5, quando andrai in onda tu, torna Mina in televisione e sulla Rai danno la partita di tennis tra Sinner e Papa Leone! Hai poche speranze”, queste le parole di Fiorello.

Altro simpatico momento è stato quando Fiorello, parlando della censura della Rai della Hunziker agli Eurovision, è stata mandata in onda la pubblicità mentre la conduttrice omaggiava l’Italia cantando Volare, ha spiegato che la show girl ha una età biologica molto inferiore di quella sua reale, così “la Rai, antica come un papiro egiziano, ha visto che cantava dopo mezzanotte e ha detto: ‘Oddio, è minorenne!’ e l’ha tagliata”. C’è stata poi la telefonata con la Hunziker che assieme a Fiorello ha potuto finalmente intonare la canzone.

Non poteva mancare una chiamata anche all’amico di sempre Lorenzo Jovanotti, che ha improvvisato la sigla del programma. Insomma un programma che è iniziato nel caos e che intende svegliare gli italiani proprio nell’ora della “pennichella”.