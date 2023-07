Lo avevamo anticipato su TvBlog addirittura a marzo scorso: Flavio Insinna in prima serata su Rai1 nel corso dell’estate 2023 con alcuni speciali di Techetechetè. La nostra indiscrezione era stata confermata qualche tempo dopo dal diretto interessato. Il 12 giugno, infatti, il popolare presentatore aveva spiegato che “dal 22 luglio ci saranno sei puntate monotematiche in prima serata su Rai1“. Aggiungendo poi: “Non farò il conduttore, mi piace più l’immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell’intervista, quel duetto, quell’unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche“.

Il concept di questi speciali di Techetechetè prevede che Insinna – dalla prossima stagione non sarà più alla guida di L’Eredità (al suo posto da gennaio 2024 Pino Insegno) si sposti di puntata in puntata nei luoghi dei personaggi celebrati. La puntata numero uno – già registrata – sarebbe dovuta andare in onda ieri sera, sabato 22 luglio, e sarebbe dovuta essere dedicata a Gianni Morandi.

Techetechetè, il primo speciale con Flavio Insinna non è andato in onda

Ed invece così non è stato: su Rai1 ieri nessuna traccia di Flavio Insinna. Nella fascia dell’access prime time (2.417 telespettatori di media, per il 20,36% di share) è andato in onda un normale appuntamento di Techetechetè dal titolo Cantatesse (con al centro le donne della musica e dello spettacolo italiano), mentre a seguire è stata proposta la replica di 20 anni che siamo italiani, con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (1.838 telespettatori, 17,34% di share).

Perché è saltata la messa in onda dello speciale di Techetechetè con Flavio Insinna? Trattasi di rinvio (si tratterebbe del secondo, visto che inizialmente la data di partenza indicata internamente era quella dell’8 luglio) per ignote ragioni di palinsesto o di definitiva cancellazione? Dalle parti della Rai, per il momento, non giunge alcuna risposta/spiegazione ufficiale.

Techetechetè, a chi sono dedicati gli speciali con Flavio Insinna

Le altre puntate speciali di Techetechetè con Flavio Insinna annunciate per la prima serata di Rai1 sono dedicate a Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Gigi Proietti, Raffaella Carrà e Fiorello. Il pubblico quando potrà gustarsele?