Il giallo del martedì sera di Raiuno ha trovato una soluzione? L’ultima puntata di Sei Donne – Il mistero di Leila, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con il finale andato in onda martedì 14 marzo 2023 ha svelato cosa sia veramente successo alla giovane Leila (Silvia Dina Pacente), a termine della non facile indagine condotta dalla protagonista, la Pm Anna Conti (Maya Sansa).

Con la regia di Vincenzo Marra, Sei Donne ha raccontato differenti situazioni legate alla condizione della donna nell’Italia di oggi, mostrando un ritratto contemporaneo tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Ma come finisce Sei Donne – Il mistero di Leila? Scopriamolo insieme.

Il finale di Sei Donne – Il mistero di Leila

La puntata si apre con un nuovo sospettato per la sparizione di Leila, ovvero, il fratello di(Cristina Parku). La Pm scopre che il ragazzo soffre di un disturbo dello spettro autistico che, in passato, lo ha portato ad avere un comportamento ossessivo verso alcune ragazze tra cui Leila. Anna scopre che(Maurizio Lastrico), patrigno di Leila con cui la ragazza sarebbe scappata volontariamente, una volta lo aveva anche aggredito affinché la lasciasse stare.

La pista, però, non è quella giusta. La professoressa di Leila ricorda che la ragazza, al ritorno a scuola dopo l’estate, era molto cambiata: aveva un atteggiamento triste, i suoi voti erano scesi ed aveva scritto una poesia che sembrava raccontare di una delusione d’amore, in cui fa riferimento a delle farfalle. Secondo l’insegnante, quindi, a Leila deve essere successo qualcosa durante l’estate.

Fiction Sei donne – Il mistero di Leila, il giallo e l'”upgrade” della collana tv dedicata alle donne di Cotroneo e Rametta: la recensione Anna ed Emanuele (Alessio Vassallo), che durante le indagini condividono anche un bacio, perlustrano dunque la casa al mare di Gabriele e Giulia (Giulia Fiume), la madre suicida di Leila, dove la ragazza tornava ogni estate, anche dopo la morte della madre avvenuta proprio dal terrazzo di quella abitazione.

Qui i due scoprono che Leila aveva una relazione con un suo coetaneo, Fabio, un ragazzo che vedeva solo d’estate. Il giovane racconta ai due investigatori che lui e Leila avevano deciso di perdere la verginità insieme, ma pochi giorni dopo Leila era diventata aggressiva e gli aveva detto di non volerlo più vedere.

Anna continua a pensare alla poesia scritta da Leila ed a quelle farfalle. Quindi ha un’illuminazione: sono le farfalle della carta da parati della sua camera, che Leila guardava per fuggire da un momento di violenza che stava vivendo. E inizia a costruire cosa sua davvero accaduto alla ragazza.

Convoca così in Procura la zia Michela (Ivana Lotito), l’allenatrice Alessia (Denise Tantucci) e la vicina di casa Viola (Isabella Ferrari): a loro dice che il caso sarà archiviato perché non ci sono prove che dimostrano che Leila sia stata portata via contro la sua volontà. Ma espone anche la sua teoria.

Fiction Il cast di Sei donne - Il mistero di Leila, la nuova fiction di Raiuno Secondo Anna, Leila è stata violentata da Gabriele, che da tempo lottava contro la sua attrazione verso le ragazzine. Giulia, per caso aveva scoperto delle foto di minorenni sul computer del marito e lo aveva affrontato: l’uomo, in preda ad un raptus, l’aveva spinta dal terrazzo, uccidendola, e poi ha chiamato i soccorsi, facendo credere che si fosse suicidata.

L’unica persona a cui Leila ha raccontato della violenza subìta è Aysha, che la sprona a scappare di casa: proprio mentre sta per andarsene, viene raggiunta da Gabriele. Leila non vuole essere toccata dall’uomo e lo colpisce molto forte alla testa, uccidendolo.

Le foto di Sei donne - Il mistero di Leila, la nuova fiction di Raiuno Guarda le altre 37 fotografie → Ad Aysha e Leila, sotto choc, viene così l’idea di nascondere il corpo del patrigno ed inscenare la loro fuga. Per farlo, hanno però bisogno di aiuto. Ecco che, quindi, a casa di Leila arrivano Michela, Alessia e Viola. Il corpo di Gabriele viene nascosto nella cantina di Viola, mentre Enrico (Simone Borrelli), fidanzato di Alessia, le aiuta a creare delle false piste. Leila, invece, si nasconde in un luogo sicuro, in attesa della chiusura delle indagini.

Anna sa di non avere prove per dimostrare quanto detto, ma dice ad Aysha che lei e Leila dovessero avere bisogno del suo aiuto, lei farà tutto il possibile. Aysha, commossa, raggiunge Leila: sia lei che le altre tre donne sono effettivamente complici e fin dall’inizio avevano inscenato la fuga della ragazza per nascondere l’omicidio di Gabriele.

Ad Anna, intanto, non resta che riprendere in mano la sua vita: aiuta il figlio Tiziano (Filippo Marsili) a riavvicinarsi al padre Roberto (Pier Giorgio Bellocchio), in attesa di un figlio dalla nuova compagna, e soprattutto decide di smettere di bere. Nel finale, in Procura arriva Leila, insieme ad Aysha: la ragazza ha deciso di confessare e di farsi aiutare a non scappare più.