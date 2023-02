Ivan Cotroneo e Monica Rametta, sceneggiatori che hanno portato in tv numerose storie di riscatto femminile, tornano a raccontare un universo sfaccettato di personaggi variegati e complessi con Sei donne-Il mistero di Leila, la loro nuova fiction, destinata a Raiuno. Tutto parte da una scomparsa, da un’indagine, per poi esplorare sei storie di altrettanti personaggi femminili calati nella società odierna. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Sei donne – Il mistero di Leila, puntate

Prima puntata, 28 febbraio 2023

Primo episodio

Anna Conti, PM della procura di Taranto, stimata e autorevole professionista, nasconde un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio con il marito Roberto e la lontananza dal figlio Tiziano, che si trova per studio a New York, il che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele Liotta, appena giunto a Taranto dalla Sicilia. Anna si appassiona al caso della giovane Leila Mantoni, una ragazzina orfana di madre, recentemente scomparsa insieme al suo patrigno, Gregorio. Intorno “al mistero di Leila” ruotano altre figure femminili: la prima ad essere ascoltata è Michela, sorella della defunta madre di Leila.

Secondo episodio

Liotta è sempre più esasperato dal comportamento di Anna e vorrebbe essere esonerato dall’incarico. Una sera Anna decide di raccontargli del suo difficile passato e del suo problema di alcolismo, chiedendogli di restare e di aiutarla a risolvere il caso. In procura arrivano delle immagini di Gregorio a Bari. Anna e Liotta decidono di recarsi sul posto chiedendo a Michela di accompagnarli, per capire meglio il suo rapporto con la nipote e il cognato. Anna, inoltre, riceva una mail dall’università frequentata dal figlio e scopre che Tiziano è stato espulso per atteggiamenti violenti e che sta per tornare in Italia.

Sei donne – Il mistero di Leila, quando va in onda?

La serie tv è stata collocata in palinsesto nella serata del martedì: il suo debutto è stato fissato per il 28 febbraio 2023.

Sei donne – Il mistero di Leila, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della fiction sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre prime serate, il martedì sera. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 14 marzo.

Sei donne – Il mistero di Leila, la trama

Il Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti (Maya Sansa), stimata e autorevole professionista, ha un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio con Roberto (Pier Giorgio Bellocchio), che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura.

Trovando nella sparizione di Leila (Silvia Dina Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario, ma sul quale sembrano aleggiare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Intorno al "mistero di Leila" ruotano le altre donne della serie: Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l'allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa.

Nulla è scontato e prevedibile in questo intreccio noir che si dipana, puntata dopo puntata, offrendo allo spettatore indizi, conferme, confessioni, inaspettati risvolti e giochi di ruolo capaci di condurlo, senza rassicurazioni né retorica, alla verità.

Sei donne – Il mistero di Leila, il cast

guida il cast di questa serie tv per gran parte interpretato da attrici. Non mancano, però, gli interpreti maschili, tra cui Maurizio Lastrico, che con Sansa ha già lavorato in Tutto Può Succedere.

Maya Sansa è Anna Conti: Pm di Taranto ossessionato dal caso di Leila (Silvia Dina Pacente);

Alessio Vassallo è Emanuele Liotta: Ispettore appena giunto a Taranto e che inizialmente si scontra con il metodo di lavoro e l’atteggiamento di Anna;

Silvia Dina Pacente è Leila Mantoni: la ragazza che scompare ad inizio serie e su cui indaga Anna;

Maurizio Lastrico è Gregorio Mantoni: patrigno di Leila, accusato di aver rapito la figlia;

Isabella Ferrari è Viola: vicina di casa di Leila;

Ivana Lotito è Michela: zia materna di Leila;

Denise Tantucci è Alessia: allenatrice di Leila, che pratica atletica leggera;

Cristina Parku è Aysha: migliore amica di Leila;

Gianfelice Imparato è Marcello Trifoni: collega di Leila in Procura;

Pier Giorgio Bellocchio è Roberto: marito di Anna, che va a vivere con la sua nuova compagna;

Filippo Marsili è Tiziano: figlio di Anna e Roberto;

Simone Borrelli è Enrico: fidanzato di Alessia;

Giulia Fiume è Giulia Mantovi, madre di Leila e moglie di Gregorio;

Alessio Del Mastro è Francesco;

Francesca Fioretti è Chiara;

Anna Terio è Benedetta;

Lucia Nigri è Gloria;

Renata Di Leone è la madre di Aysha;

Giusy Frallonardo è la professoressa Vinti;

Fausto Maria Sciarappa è Lorenzo, marito di Viola.

Sei donne – Il mistero di Leila, regista

La serie è stata diretta da Vincenzo Marra, regista cinematografico (“Tornando a casa”, “L’ora di punta”, “L’equilibrio”) alla sua prima esperienza televisiva. “Erano tante le sfide da affrontare”, ha commentato il regista, “oltre al formato seriale che fino a quel momento non avevo mai trattato, per la prima volta avrei dovuto dirigere una storia non scritta da me e confrontarmi con degli interlocutori nuovi. Ho approcciato questa materia con grande serietà, ho creato un’empatia con le protagoniste della storia, tutte donne sofferenti e con grosse ferite alle spalle, cercando di valorizzarne il lato umano più profondo, per poter restituire allo spettatore dei profili umani e popolari con cui potersi immedesimare”.

Sei donne – Il mistero di Leila, sceneggiatori e produttori

Sia il soggetto di serie e di puntata che la sceneggiatura è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che in tv hanno portato in passato numerose serie tv, tra cui una collana dedicata a storie di riscatto femminile, come Sorelle, Un’altra vita e Mentre ero via.

“Abbiamo voluto”, hanno detto, “che fossero storie diverse, ma tutte legate da un filo: le loro storie raccontano di ragazze e donne nella nostra società, sono vicende che trattano temi per noi importanti, l’integrazione, il lavoro femminile e il gender gap, il tradimento, la calunnia, la violenza domestica, il body shaming. Ciascuna per la sua parte, le sei donne del titolo tracciano uno spaccato non cronachistico ma umano della figura della donna oggi, nel 2023 e nello stesso tempo partecipano allo sviluppo e alla soluzione del mistero, perché ciascuna delle storie costituisce un tassello per capire Leila e la storia legata alla sua scomparsa con il padre Gregorio”.

La serie è stata prodotta da IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno dell’Apulia Film Commission.

Sei donne – Il mistero di Leila, dov’è stato girato?

La location principale della serie è Taranto, ma il set è stato allestito anche a Statte, S. Giorgio Ionico, Polignano a Mare, Monopoli e Torre Canne. La serie ha ricevuto il sostegno dell’Apulia Film Commission: le riprese sono state effettuate dal 27 giugno al 24 settembre 2022.

“Ho proposto e ottenuto di ambientare la storia in un caldo luogo di mare”, ha detto il regista Vincenzo Marra. “Dalla prima lettura dei copioni, anche se non era prevista, ho sentito dentro di me che la presenza del mare, avrebbe offerto moltissimo all’anima del progetto”.

Sei donne – Il mistero di Leila, la sigla

Le puntate della serie tv sono aperte dal brano “C’est la vie” di Achille Lauro, uscita nel 2019 e che fa parte di “1969”, il suo quinto album in studio.

Sei donne – Il mistero di Leila su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Sei donne – Il mistero di Leila in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.