A trent’anni di distanza, Loretta Goggi torna a condurre un programma: Benedetta Primavera vede una delle donne dello spettacolo italiano più amate essere la padrona di casa di uno spettacolo che omaggerà la Storia della televisione, ma che celebrerà anche la cultura pop del presente. Curiosi di sapere come sarà questo programma? Proseguite nella lettura!

Benedetta Primavera, ospiti puntate

Prima puntata, 10 marzo 2023

Tra gli ospiti della prima puntata, Heather Parisi, che ricrea le atmosfere della prima edizione di Fantastico, e l’attrice Chiara Francini. Non manca, ovviamente, la musica, con alcuni “duetti impossibili”: sul palco, Mietta e Anna Tatangelo che magicamente duettano rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Con Bruno Vespa, invece, si parla della censura e delle parole vietate nella storia della televisione. Spazio poi a un momento dedicato al politically correct con Marco Giallini. Altro ospite, Claudio Amendola per un excursus sugli sceneggiati di un tempo.

Benedetta Primavera, quando va in onda?

Per il programma è stata scelta la serata del venerdì, su Raiuno, a partire da venerdì 10 marzo 2023.

Benedetta Primavera, cos’è?

Benedetta Primavera Ma che onore… Sua Maestà 👑Sarà proprio una #BenedettaPrimavera con #LorettaGoggi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in prima serata #Rai1, da venerdì #10marzo. 👉 #RadiocorriereTv bit.ly/3KYUSKw Posted by Radiocorriere Tv on Friday, March 10, 2023

Benedetta Primavera è la summa delle innumerevoli doti di Loretta Goggi: in ciascuna delle puntate si tratta un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo, momenti memorabili della cultura pop prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente.

In ogni puntata tanti ospiti: vecchi compagni con cui rievocare –tra emozione, chiacchiere, gioco, balletti, musica e divertimento– programmi e amici di un tempo e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronta, si mette in gioco, si esibisce in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra) e sorprese per i suoi ospiti.

Benedetta Primavera, quante puntate sono?

In tutto, le puntate previste sono quattro, in onda il venerdì sera su Raiuno. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 31 marzo.

Benedetta Primavera, cast

Loretta Goggi, oltre che da numerosi ospiti, in ogni puntata è affiancata da Luca e Paolo, che saranno protagonisti di pezzi tutti loro e di momenti di interazione con Loretta Goggi oltre che, ovviamente, farle da spalla durante le sue imitazioni.

Per quanto riguarda il cast tecnico, la direzione musicale è del maestro Valeriano Chiaravalle; la produzione è di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine. Il programma è scritto da Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola e Massimiliano Canè. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Benedetta Primavera, le imitazioni

Come detto, Loretta Goggi si cimenterà in alcune imitazioni, suo cavallo di battaglia. Nel programma ne propone di nuove: Guillermo Mariotto (come già visto nel promo), la Regina Elisabetta d’Inghilterra, la Presidentessa della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Laura Morante.

Benedetta Primavera è in diretta?

No, il programma non è in diretta ma è stato registrato. “Ci siamo aperti alla registrazione”, ha spiegato Goggi durante la conferenza stampa, “per avere la possibilità di avere tutti gli ospiti che volevo. Il programma si svolge in diretta per quanto concerne i numeri e gli sketch”.

Benedetta Primavera, spot

Il programma è stato presentato con una pubblicità promo in cui Goggi ha imitato Guillermo Mariotto che, con la sua paletta da giudice di Ballando con le Stelle, giudica negativamente il ritorno in tv con un programma tutto suo proprio di Loretta Goggi.

Benedetta Primavera su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Benedetta Primavera su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.