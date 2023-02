Rivedere Loretta Goggi imitare qualcuno è sempre un piacere. La regina di Tale e Quale Show sembra essere pronta a tornare a regalare al pubblico televisivo vecchi e nuovi personaggi da lei interpretati e reinterpretati. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 è infatti andato in onda il primo promo di Benedetta Primavera, il one woman show che vedrà Goggi protagonista in prima serata su Raiuno.

Il primo sguardo al suo spettacolo passa attraverso un’imitazione, appunto, ad uno dei personaggi più noti del sabato sera della prima rete Rai, quel Guillermo Mariotto famoso per i suoi giudizi a Ballando con le Stelle. E proprio con le palette del talent show Mariotto-Goggi ironizza, prima dando 10 alla voce che canta “Maledetta Primavera” e poi un categorico 0 quando scopre che proprio Goggi sarà protagonista di un varietà tutto suo.

Non sarà sicuramente l’unico promo del programma: siamo curiosi di vedere in quali altri panni si cimenterà Goggi per lanciare il suo programma, un progetto molto atteso e di cui si parla da molto tempo in quel di Raiuno. Quattro le puntate previste, in onda in primavera.

Il format, come anticipato da TvBlog, dovrebbe prevedere un tema differente a puntata e la partecipazione di numerosi ospiti, che interagiranno con personaggi (viventi e non) presenti in studio grazie all’uso della tecnologia, creando così dei duetti unici.

Tra gli ospiti, i primi nomi fatti sono quelli di Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Simone Montedoro, mentre Lucia Ocone e Michela Giraud potrebbero far parte del cast fisso. A produrre il programma Blu Yasmine: il giorno di messa in onda non è ancora stato annunciato.