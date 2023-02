Sanremo 2023, la diretta della quarta serata

Quarto atto per la 73esima edizione per il Festival di Sanremo, che per una sera lascia momentaneamente le canzoni in gara. Oggi tocca all’interessante serata delle cover, con i cantanti che si faranno aiutare da amici famosi. A conferma del lustro che ha ripreso il Festival con Amadeus, basti pensare che non solo tra i cantanti in gara ma anche tra gli ospiti avremo nomi come Eros Ramazzotti (per Ultimo), Biagio Antonacci (per Tananai) ed Elisa, quest’ultima in gara l’anno scorso (per Giorgia). Co-conduttrice per una sera Chiara Francini, ospite musicale Peppino Di Capri. Presente anche il cast di Mare Fuori 3.

SANREMO 2023: QUARTA SERATA, I DUETTI

Questi i duetti previsti secondo la scaletta:

Ariete e Sangiovanni, Centro di gravità permanente (Franco Battiato, 1981); Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni (Zarrillo, 1994); Elodie e Big Mama, American Woman (The Guess Who, 1970); Olly & Lorella Cuccarini, La notte vola (L. Cuccarini, 1988); Ultimo ed Eros Ramazzotti, un medley di Eros Ramazzotti; Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano), La fine (Nesli, 2009); Tananai e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio (Cristicchi, 2005); Shari e Salmo, un medley di Zucchero Sugar Fornaciari; Gianluca Grignani e Arisa, Destinazione Paradiso (Grignani, 1995); Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Medley di Edoardo Bennato; Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31; Giorgia con Elisa, Luce (Tramonti a nord-est) [Elisa, 2001], Di sole e d’azzurro (Giorgia, 2001); Colapesce Dimartino con Carla Bruni, Azzurro (Celentano, 1968); Cugini di Campagna & Paolo Vallesi, La forza della vita (Vallesi, 1992) e Anima mia (Cugini di Campagna, 1973); Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be (Beatles, 1970); gIANMARIA con Manuel Agnelli, Quello che non c’è (Afterhours, 2002); Mr. Rain e Fasma, Qualcosa di grande (Lùnapop, 1999); Madame & Izi, Via del Campo (Fabrizio De André, 1967); Coma_Cose con Baustelle, Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri, 1981); Rosa Chemical e Rose Villain, America (Gianna Nannini, 1979); Modà e Le Vibrazioni, Vieni da me (Vibrazioni, 2003); Levante e Renzo Rubino, Vivere (Vasco Rossi, 1993); Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba, Un’emozione da poco (Anna Oxa, 1978); Sethu e bnkr44, Charlie fa surf (Baustelle, 2008); LDA e Alex Britti, Oggi sono io (Britti, 1998); Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours (Gigi d’Agostino, 1999); Paola e Chiara con Merk and Kremont, Medley di Paola e Chiara; Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò (Daniele Silvestri, 2002).

SANREMO 2023, QUARTA SERATA: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Il Festival di Sanremo 2023 è visibile in diretta tv su Rai 1 in HD e anche in 4K per le tv abilitate. Come lo scorso anno, il segnale di Rai 1 non è geolocalizzato dalle 20.00 alle 3 di notte per permettere anche ai telespettatori all’estero di seguire le serate, dal Tg1 al Viva Rai2…Viva Sanremo! di Fiorello, senza problemi di diritti. Oltre al segnale di Rai 1 è disponibile, dunque, anche il live streaming di RaiPlay, che dà la possibilità di vedere il Festival anche on demand, con le clip delle esibizioni dei cantanti in gara e degli ospiti, e in Lingua Italiana dei Segni. TvBlog seguirà con il liveblogging tutta la serata.