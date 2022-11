Se c’è una carriera professionale che ha attraversato lo spettacolo italiano in lungo e in largo questa è certamente quella di Loretta Goggi. Dalla partenza in radio, poi l’approdo in televisione nei teleromanzi di Anton Giulio Majano, quindi la chiamata al varietà da Pippo Baudo che la vuole in Canzonissima dopo la super coppia Corrado-Raffaella Carrà nei primi anni settanta. Poi il doppiaggio e ancora tanto varietà, fino a diventare la prima conduttrice ad avere il suo nome nel titolo di un programma: Loretta Goggi in quiz. Poi inaugura il varietà a Canale 5 insieme al suo amato Gianni Brezza con la regia di Enzo Trapani, quel “Hello Goggi“. Poi il grande Gianni Ravera la chiama a condurre il Festival di Sanremo, prima volta di una donna conduttrice solitaria sul palco dell’Ariston. Quindi teatro insieme all’amato marito Gianni Brezza, poi il ritorno in tv grazie all’amico Carlo Conti nella giuria di Tale e quale show e poi fiction, cinema e tanto altro.

Insomma come detto in apertura di questo post, se c’è un personaggio che conosce bene, avendolo frequentato in prima persona, il mondo dello spettacolo questo è sicuramente Loretta Goggi. Da queste colonne vi avevamo annunciato tempo fa di un suo ritorno -finalmente- alla conduzione di uno show tutto suo. Oggi siamo in grado di darvi qualche dettaglio in più rispetto a questa bella notizia, spiegandovi di cosa si tratta e quando questo ritorno diventerà effettivo.

Loretta Goggi torna alla conduzione di un varietà tutto suo da marzo nei venerdì sera di Rai1. Saranno quattro grandi show in cui Loretta racconterà la storia dell’intrattenimento, non solo televisivo, attraverso i periodi e gli step più rappresentativi della sua fantastica carriera artistica. Vedremo dunque quattro grandi spettacoli in cui Loretta avrà modo di mostrare ancora una volta al pubblico di Rai1 il suo talento attraverso canzoni, sketch, imitazioni e ballo, insieme a grandi personaggi che andranno a farle visita.

Un grande show che attraverserà la storia dello spettacolo italiano, mixata alla storia della carriera artistica della grande Loretta. Insomma non solo un grande Loretta Goggi show, ma anche un modo per rivedere e ripassare il talento del nostro paese nel mondo dello spettacolo. Per ripetere lo slogan di un programma di successo di Loretta, ovvero “Ieri, Goggi e domani“: lo spettacolo dello spettacolo.

Appuntamento dunque per questo grande ritorno televisivo di Loretta Goggi alla conduzione di un varietà tutto suo, dalla metà di marzo, probabilmente l’11 o al più tardi il 17 marzo 2023, prodotto con l’amabile collaborazione della società Blu Yazmine, naturalmente su Rai1.

Ed ora un piccolo, incompleto ma significativo excursus nella luminosa carriera di Loretta Goggi :

Canzonissima ’72

Formula 2

Fantastico 1

Festival di Sanremo 1981

Loretta Goggi in quiz

Festival di Sanremo 1986

Ieri Goggi e domani