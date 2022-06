Se ne parla da molto tempo, ma la cosa non si è mai fatta per tanti motivi. Il nostro riferimento è il ritorno su Rai1 di Loretta Goggi in uno show tutto suo. Lei la vediamo da tanti anni fra i protagonisti di Tale e quale show, elemento irrinunciabile della giuria del talent show diretto e condotto da Carlo Conti. Loretta è infatti presente dietro il bancone della giuria del popolare varietà del venerdì sera di Rai1 fin dalla sua prima edizione. Certo un ruolo importante, ma lei, Loretta, ha tutte le carte in regola, oltre che il diritto, di avere un programma tutto suo.

Arrivata al varietà televisivo grazie a Pippo Baudo e la sua Canzonissima 1972 dopo anni di successi negli sceneggiati, Loretta ha navigato nello show televisivo italiano lavorando con i più grandi di questo settore, partendo dal grande Alighiero Noschese in Formula 2. Poi tanti altri varietà, fino ad inaugurare nel 1979 Fantastico con Beppe Grillo e Heather Parisi. Poi le conduzioni di Loretta Goggi in quiz, Il bello della diretta, il Festival di Sanremo del 1985, prima donna a condurlo da sola. Poi ancora il mezzogiorno di Rai1 con Via Teulada 66 e il preserale della prima rete Ieri, Goggi e domani. Poi tanto teatro, il ritorno in tv grazie all’amico Carlo Conti nella giuria di Tale e quale e ancora le fiction, ma mancava ancora un ritorno importante, quello alla guida di uno show tutto suo.

Dicevamo che se n’è parlato molto negli ultimi anni. Le era stata offerta una serata celebrativa che ripercorresse tutta la sua straordinaria carriera, ma giustamente Loretta ha detto di no, per lei occorre uno show sul presente e perchè no, proiettato verso il futuro, non è ancora tempo di celebrazioni e poi questa cosa non è nell’indole di Loretta. Ecco dunque che ora sarebbe finalmente allo studio un nuovo varietà che la vedrebbe protagonista assoluta e che dovrebbe andare in onda su Rai1 nella prossima stagione televisiva.

Finalmente diciamo noi, che salutiamo con gaudio, gioia e grande soddisfazione questo ritorno di Loretta Goggi alla guida di un programma di varietà tutto suo dalle storiche frequenze della “sua” rete, la prima del servizio pubblico radiotelevisivo, che accoglierà nella prossima stagione anche un altro suo “figlioccio” ovvero Gianni Morandi.

E che Loretta torni dunque a respirare l’aria del sabato sera di Rai1 ….