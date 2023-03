Oggi, giovedì 9 marzo 2023, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Benedetta Primavera, lo show che segnerà il ritorno al varietà di Loretta Goggi.

Benedetta Primavera, show in quattro puntate che vedrà anche la partecipazione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, andrà in onda a partire dal prossimo 10 marzo, in prima serata su Rai 1, ogni venerdì.

Ogni puntata di Benedetta Primavera tratterà un tema diverso, passando liberamente dal passato al presente, attraverso personaggi, genere dello spettacolo e momenti della cultura pop entrati nella storia che il pubblico rivivrà grazie alle Teche Rai.

Era dal 1999 che Loretta Goggi non conduceva un varietà tutto suo. L’ultima esperienza televisiva in tal senso, infatti, è stata Innamorati pazzi, varietà di Canale 5 andato in onda nel 1999.

Dopo aver preso parte all’edizione 2007 di Miss Italia, condotta da Mike Bongiorno, nel 2012, Loretta Goggi ha iniziato a ricoprire il ruolo di giudice in Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti. In questi undici anni, Loretta Goggi ha ricoperto questo ruolo anche nei vari spin-off del programma: Natale e Quale Show, Tali e Quali, Tale e Quale Sanremo, Tale e quale show – Duetti.

Luca e Paolo, invece, in questo periodo, oltre ad apparire regolarmente a DiMartedì, hanno preso parte anche alla terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, disponibile su Prime Video da oggi, 9 marzo. Il loro ultimo programma Rai in prima serata è stata l’ultima stagione di Quelli che il calcio, dal titolo Quelli che il lunedì.

Come seguire la conferenza stampa di Benedetta Primavera in diretta

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Loretta Goggi, Luca e Paolo, Stefano Coletta, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Ilaria Dallatana, Amministratore Delegato Blu Yazmine, e Claudio Fasulo, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.