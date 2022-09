Cosa siamo disposti a fare pur di sopravvivere? È la semplice ma terribile domanda che si pone la nuova serie tv Sopravvissuti, una produzione su cui Raiuno ha deciso di puntare per la propria offerta di fiction nell’autunno 2022. Con un volto molto noto come Lino Guanciale, ma anche numerosi altri attori già visti in varie fiction, questa serie gioca con il thriller e il mystery per tenere il pubblico incollato davanti allo schermo. E voi, siete pronti a salire a bordo dell’Arianna? Se la risposta è sì, proseguite nella lettura!

Sopravvissuti serie tv, quando esce?

La fiction è la prima novità della stagione ad andare in onda: Raiuno ne ha fissato il debutto per lunedì 3 ottobre 2022, in prima serata. Alla serie, quindi, il compito di occupare un’importantissima serata del palinsesto televisivo, solitamente affidata alle fiction di punta, scontrandosi contro la concorrenza del Grande Fratello Vip.

Sopravvissuti serie tv Rai, la trama

Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Tra loro, Luca Giuliani (Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata; il medico di bordo Gabriele (Alessio Vassallo), figlio di Anita (Pia Lanciotti), Ispettore di Polizia e l’attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova), a bordo con il marito Frank ed il figlio Nino (Luca Castellano).

Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa, con la speranza che quell’avventura possa segnare un nuovo inizio. Tra legami già esistenti e nuove conoscenze, il gruppo inizia il viaggio, ignaro del destino che lo attende, così come lo sono i familiari che li hanno salutati, felici, dalla banchina.

Dopo pochi giorni di navigazione l’Arianna scompare dai radar. Un anno dopo, quando ormai le speranze di ritrovarla sono state del tutto abbandonate, eccola riapparire misteriosamente, ridotta a un relitto con a bordo solo sette persone. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite dei sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere.

Sopravvissuti è un viaggio nei labirinti della psiche e nell’intimità delle relazioni. La storia del ritorno a una quotidianità che non ci appartiene più, cercando di ritrovare il legame con chi credevamo un compagno di vita e che ora a stento riconosciamo.

Sopravvissuti serie tv Rai, il cast

Come altre fiction Rai, anche in Sopravvissuti il cast principale è guidato da Lino Guanciale, ormai noto agli appassionati del genere. Al suo fianco, però, ci sono numerosi altri interpreti che hanno già lavorato in tv, come Alessio Vassallo, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Giacomo Giorgio, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa e Camilla Semino Favro. Con loro, anche alcuni attori ed attrici stranieri.

Sopravvissuti, cast a bordo della nave

Lino Guanciale è Luca Giuliani: capo del cantiere che ha organizzato la traversata, diventa il comandante della Arianna. Coraggioso, buon padre di famiglia, parte per il viaggio lasciando a terra la sua famiglia. È, in barca, il leader che tiene uniti tutti, nella speranza di tornare a casa. Ed è, tornati a Genova, il punto di riferimento per tutti i Sopravvissuti;

Alessio Vassallo è Gabriele: medico di bordo della Arianna, uomo in carriera, brillante, estroverso, a volte aggressivo, sposato con Marta (Camilla Semino Favro). C’è però un lato oscuro di Gabriele, che nessuno, neanche la madre Anita (Pia Lanciotti) conosce;

Barbora Bobulova è Giulia Morena: attrice molto famosa che sale a bordo della Arianna con il marito Frank e il figlio Nino (Luca Castellano);

Vincenzo Ferrera è Tano Russo: operaio del cantiere navale, è un uomo profondamente religioso che ha subito una terribile tragedia: la morte di suo figlio Simone. Quando si imbarca sull’Arianna è anche per cercare di voltare pagina;

Giacomo Giorgio è Lorenzo Bonanno: ombroso, taciturno e diffidente, quando lo conosciamo Lorenzo è un uomo senza scrupoli da poco uscito di prigione. La dura lotta per la sopravvivenza a bordo fa emergere l’aspetto più spietato del suo carattere, ma al ritorno a casa appare cambiato;

Fausto Maria Sciarappa è Stefano Bonanno: fratello di Lorenzo, a sua differenza l’infanzia difficile lo ha reso un uomo determinato, affidabile e serio. Si è fatto in quattro per uscire dalla miseria e guadagnarsi una posizione rispettabile. Per lui Luca è un amico fraterno, ma come sempre, quando c’è una donna di mezzo le cose non sono mai così facili;

Adèle Wismes è Lea: unica dei superstiti a non avere nessuno ad aspettarla. Era partita per la traversata con Armando, il proprietario dell’Arianna e del cantiere che aveva prodotto la barca, col quale viveva da qualche mese. Gli altri sopravvissuti, al ritorno, la trattano da reietta.

Desirèe Pöpper è Lara: giornalista, reporter di guerra, decide di partire con l’Arianna e documentare il viaggio. Coraggiosa, forte, è in prima linea durante l’emergenza, ma anche la prima a perdere qualcosa di importante.

Luca Castellano è Nino: figlio di Giulia e Frank, del timido e innocuo ragazzo che era partito, al ritorno non vi è più traccia. Nino era salito sull’Arianna, con i suoi genitori, per sfuggire ai bulli che lo tormentavano a scuola. Per sopravvivere, in barca, è dovuto diventare quanto di più lontano ci fosse da lui;

Sopravvissuti cast, gli altri personaggi

Pia Lanciotti è Anita: ruvido Ispettore di Polizia, madre di Gabriele. Ha cresciuto suo figlio da sola. Testarda, intuitiva, decisa a sfidare qualunque ostacolo per cercare di scoprire la verità;

Raffaella Rea è Paola: moglie di Tano. Solida, paziente, piena di risorse, quando suo marito parte con l’Arianna è ancora prostrata dalla perdita di Simone, suo figlio. Quando Tano ritorna, Paola non vede l’ora di ricominciare. Peccato che suo marito non sembri affatto lo stesso;

Margherita Aresti è Maia: non si è mai persa d’animo, anche nei momenti più bui. Anche quando sua madre e gli altri adulti avevano ceduto, lei era riuscita a restare lucida, a non perdere la speranza. Lei sa che durante quell’anno di naufragio, anche a terra, le cose non sono state facili, e sono stati commessi molti sbagli;

Elena Radonicich è Titti: sorella di Giulia, quella spiantata, senza una direzione, che ha avuto sempre e solo le briciole della vita della sorella. O forse no;

Camilla Semino Favro è Marta: moglie di Gabriele, insicura, timida, riflessiva. Con Gabriele era stato amore a prima vista, ma forse solo perché lui era tutto ciò che lei voleva essere: intraprendente, estroverso. Per questo Marta gli è stata accanto anni, voltando la testa dall’altra parte anche di fronte a tante ombre che man mano si addensavano su suo marito;

Stéfi Celma è Sylvie: moglie di Luca;

Manda Tourè è Malika;

Il cast include anche Luca Biagini, Florian Fitz, Sophie Pfennigstorf, Nicolas Maupas e Carmine Recano.

Sopravvissuti, Lino Guanciale

Da anni volto di punta della fiction Rai, Lino Guanciale è protagonista di Sopravvissuti, nei panni di Luca Giuliani. L’attore, in questa stagione, è protagonista di ben tre fiction: oltre a questa, anche La Porta Rossa 3 e Il Commissario Ricciardi 2. La stagione scorsa, invece, è stato protagonista di Noi, il remake di This Is us che è stato cancellato dopo una sola stagione.

Sopravvissuti, Giacomo Giorgio

Nella serie compare anche Giacomo Giorgio, attore che i fan di Mare Fuori conoscono molto bene, essendo stato l’interprete nella prima stagione (e guest-star nella seconda) di Ciro, principale antagonista della serie. L’attore sarà anche nel cast di Diabolik 2 e 3, al cinema.

Sopravvissuti serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, ogni lunedì sera, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 7 novembre.

Sopravvissuti serie tv, regista e sceneggiatori

A dirigere la serie c’è Carmine Elia, già dietro altre serie di ultima generazione di successo come La Porta Rossa e la prima stagione di Mare Fuori. La serie, invece, è nata da un’idea di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Bruschetta, Fachin, Galassi e Matano hanno scritto anche la sceneggiatura, con Viola Rispoli e Massimo Bacchini.

La serie tv è una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive-France Télévisions-Cinétévé-ZDF e fa parte dei progetti prodotti dall’Alleanza tra i tre grandi servizi pubblici dell’Europa continentale (Italia, Francia e Germania), finalizzata alla creazione di serie televisive che possano competere con la grande produzione globale.

Sopravvissuti serie tv, dov’è stato girato?

Le riprese della serie si sono divise tra Roma e Genova. Nel capoluogo ligure sono state scelte come ambientazioni il Porto Antico, il padiglione Jean Nouvel, il Palasport, il cimitero di Staglieno ed il Matitone, celebre palazzo che ospita uffici comunali. Il set è stato aperto dall’ottobre 2020 al maggio 2021.

Sopravvissuti serie tv, colonna sonora

A curare la colonna sonora della fiction c’è Stefano Lentini, già al lavoro sulle musiche di numerose altre fiction, come La Porta Rossa, Braccialetti Rossi, Mare Fuori e Studio Battaglia.

Sopravvissuti serie tv, come vederlo in streaming

È possibile vedere Sopravvissuti sia durante la messa in onda televisiva su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.