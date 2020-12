Il sesto giorno di svelamento delle maschere da parte di Milly Carlucci, che dalla Vigilia di Natale, ovvero giovedì scorso, ha intrapreso il cammino di avvicinamento alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato, si è sovrapposto oggi con una nuovo promo del programma.

Da quest’oggi è infatti in rotazione su Rai 1 un nuovo promo de Il Cantante Mascherato, in cui la padrona di casa dello show oltre a ripercorre brevemente la storia della prima edizione, attraverso alcuni dei personaggi più significativi (Leone alias Albano, Unicorno alias Arisa e Coniglio alias Teo Mammucari, il vincitore), svela tutte le nuove maschere di questa nuova edizione.

Se Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, erano tutte maschere che erano state già state svelate nei giorni scorsi, attraverso i social, dalla Carlucci, Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso rappresentavano invece, anche fra i telespettatori che seguono il programma sui social, un’autentica novità.

Indipendentemente da questo nuovo promo uscito oggi, Milly Carlucci ha portato avanti anche oggi lo svelamento social, annunciando come maschera Gatto, che dal bozzetto mostrato appare con un silhouette maschile, con anche un taglio di abiti (jeans e felpa) fortemente maschile.

Dalla sagoma della maschera mostrata, quindi, si potrebbe dedurre che sotto i panni di Gatto si possa celare un uomo, anche se con Il Cantante Mascherato non bisogna mai sottovalutare nessun particolare e soprattutto nessuno degli indizi che verranno disseminati dal cast di questa seconda edizione.

Tutte le performance di puntata dei nove protagonisti saranno infatti introdotte da delle clip nelle quali spetterà ai giudici e al pubblico da casa scovare gli indizi che verranno forniti in maniera più o meno occulta. Lo scorso anno poi il regolamento prevedeva che venisse dato un ulteriore indizio quando le maschere arrivavano allo spareggio di fine puntata, dove si giocavano il tutto per tutto per rimanere in gara e non svelare al termine della serata la loro vera identità.