Nuovo appuntamento, questa sera, dalle 21,15, in diretta su Canale 5, con il Grande Fratello Vip 5. Siamo arrivati alle ultime puntate prima della finale, prevista per lunedì prossimo, 1 marzo 2021. All’interno della casa, non sono mancati confronti e tensioni che hanno visto protagonisti anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La Mello, nelle scorse ore, ha avuto anche una forte crisi durante il reality show…

Intanto, sono i primi giorni di assenza di Giulia Salemi all’interno della casa, dopo l’eliminazione della scorsa settimana. Come la starà vivendo Pierpaolo Pretelli?

I tre finalisti Dayane, Pierpaolo e Tommaso sono chiamati a una “scelta” difficilissima.

Questa sera, Alfonso Signorini, insieme a Pupo e Antonella Elia come opinionisti, affronteranno diversi temi all’interno della Casa più spiata d’Italia e non mancheranno le sorprese per gli inquilini.

In nomination, Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando. Chi sarà eliminato a una settimana esatta dalla finale?

Appuntamento dalle 21.30 circa su Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e Samantha De Grenet

