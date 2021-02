Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga eliminato

Verdetto -in parte- a sorpresa al Grande Fratello Vip 5. Se le previsioni davanti apparentemente a rischio eliminazione Samantha De Grenet, anche questa volta l’attrice/showgirl si è salvata, nello scontro tra Stefania Orlando e Andrea Zenga.

Stupore in studio e all’interno della Casa stessa, come dimostrato da Tommaso Zorzi con un’espressione quasi sgomenta.

Antonella Elia ha espresso il proprio disappunto per la votazione del pubblico a casa, incredula per aver voluto salvare la De Grenet anche questa volta. Critica e polemica alla quale, la diretta interessata, all’interno della casa, non ha voluto rispondere:

“In realtà per me non ha parlato nessuno, quindi non devo rispondere niente”

Successivamente, nel corso della serata, Stefania Orlando e Andrea Zenga hanno salutato i compagni di gioco per l’ultima volta, prima del verdetto finale. Separati, Andrea è entrato in Mistery Room, dove ha trovato una foto del primo bacio scambiato con Rosalinda:

“Un futuro da costruire, da scrivere ma con basi emotive e sentimentali molto importanti. Rosy mi piace anche moltissimo come persona, non solo a livello fisico. Le basi sono importanti e mi auguro che riusciremo a costruire qualcosa di importante”

Ha scritto una dedica sulla foto. Intanto, un abbraccio tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, forse l’ultimo prima di scoprire l’effettivo eliminato.

“Il pubblico ha deciso che il vip che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello è… Andrea Zenga”

Si salva, così, anche questa settimana, Stefania Orlando.

Dopo il verdetto, hanno invitato Rosalinda ad entrare in Mistery per vedere se poteva ritrovare Andrea. Ma ha visto la grande foto, col loro bacio, e la dedica di Zenga Jr.

“Il momento più bello del mio Gf, grazie per avermi fatto provare queste emozioni, ti aspetto, Andrea”

“Me lo aspettavo… manca poco… e quel “Ti aspetto” per me è importante” ha commentato la concorrente, dopo aver capito che Zenga ha perso nel televoto.

