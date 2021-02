Grande Fratello Vip 5, l’amore “non sbocciato” tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 5, abbiamo ascoltato un confessionale di Dayane Mello, finalista del reality show.

La concorrente si trovava in Mistery Room e le è stato mostrato un video con il suo sfogo/confessione nei confronti dell’amica Rosalinda Cannavò:

“E’ nato un amore da parte mia, sono convinta anche da parte di Rosalinda… Io sono già stata innamorata di una donna. Sono andata a letto con uomini e donne, non vedo un problema assoluto…”

La Mello ha dichiarato che non era amicizia, ma amore. Interpellata in Mistery Room dal conduttore, ecco le parole della showgirl:

“Quello che provato per lei era amore, veramente amore… Non ho mai detto questa cosa a lei prima. Forse l’ho provato solo un’altra volta, prima, quando avevo amato un’altra donna. Non è sbocciata, non mi sono lanciata, lei nemmeno”

Signorini ha chiesto che fosse a causa sua o di Rosalinda:

“Non l’ho valutato a vivere una storia d’amore tra donne. Le ho dato solo il mio affetto, se non è nata non sono io a forzare niente. Credo che lei è innamorata di Zenga. Io ho bisogno di costruire una famiglia, ho una figlia che mi guarda… Ho fatto le mie esperienze, ma oggi sono convinta di quello che mi piaccia. So che ho provato un amore per questa donna“

Uscita dalla stanza, Rosalinda ha incontrato la Mello, commentando quello che aveva appena ascoltato.

“Ti voglio bene, non mi aspettavo quelle parole. Per noi il nostro è un amore. Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere o non capire… Quello che volevi farmi capire, sei stata fondamentale., ho capito anche io una cosa fondamentale. Io mi innamoro più della testa che del sesso. Io, in qualche modo ti ho amata, ti amo“.

Un bel momento, un necessario riavvicinamento tra le due dopo la tensione nata nelle ultime settimane.