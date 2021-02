Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello difesa dalla manager: “Adesso basta, è ora di mostrare tutto!”

Paola Benegas, manager di Dayane Mello del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, con una Stories, ha difeso a a spada tratta la modella brasiliana che, dopo l’ultima puntata, ha avuto un crollo emotivo a causa delle pesanti discussioni con Rosalinda Cannavò ed, in parte, con Stefania Orlando.

Ecco le parole dell’agente che invita la produzione del reality di Canale 5 a mostrare tutti i filmati di Dayane per ristabilire la verità dei fatti:

“Grande Fratello domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h 24…n on è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti. Ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un’altra. E te Grande Fratello lo sai molto bene. Due pesi e due misure! Adesso basta, è ora di mostrare tutto!”.

Nelle scorse ore, la Benegas ha voluto, inoltre, anche ringraziare i fan di Dayane che, in queste settimane, non le hanno fatto mai mancare l’affetto e la vicinanza emotiva specialmente durante i giorni della morte del fratello Lucas:

“Ci tengo a ringraziare a tutti i fan di Dayane Mello d’Italia e di più di 40 Paesi diversi dal mondo… avete mandato più di 40 aerei per lei… dimostrate un affetto incredibile con tutti i messaggi direct che mi arrivano… siete una forza pazzesca! Mai visto dei fans così e vi garantisco che dopo 16 anni della mia agenzia ho avuto diversi concorrenti in tante edizioni del GF… non vedo l’ora di raccontare a Dayane quanto siete pazzeschi!!! Siete di una generosità mai vista e un cuore immenso. Grazie, grazie e grazie”.

