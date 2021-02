Divino Zorzi -aka Tommaso Zorzi– è stato chiamato nel confessionale (non quello canonico ma nel cucurio) per uno scherzo organizzato da Alfonso Signorini.

Infatti, senza farsi sentire da lui, ha chiuso l’audio per collegarsi con gli altri inquilini. E ha spiegato lo scherzo organizzato:

“Il Grande Fratello non finisce il 1 marzo ma si allunga di due settimane… Non è per voi ma per Tommaso. Ho bisogno della vostra complicità. Vi chiederò se volete restare o se volete andarvene… Fate finta di rimanere sorpresi, non fatevi scappare risolini… Prendete il tempo per decidere…”