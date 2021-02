In diretta, pronto per collegarsi con la casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini, intorno a mezzanotte, non aveva calcolato lo scherzo tramato da alcuni ex coinquilini del reality show. Senza farsi notare, Cristiano Malgioglio ha posato sul pavimento dello studio un topino meccanico, dirigendolo verso il conduttore. Lui, ignaro, stava parlando al pubblico quando, ha sentito qualcosa colpirgli il piede.

Era il topo. Finto. Meccanico. Con un nastro nero adesivo sulla bocca, elemento non così comune tra i mammiferi roditori.

Eppure, questo è bastato per far fuggire, letteralmente, il conduttore dallo studio. Via, una grande fuga verso il dietro le quinte, inquadrato dalle telecamere.

Inizialmente sembrava qualcosa di preparato, di ironico, una boutade per via delle varie volte in cui un topo era stato, involontariamente, protagonista di questa edizione.

La contessa De Blanck (socia con Malgioglio di questo scherzo) aveva spesso parlato di un topo nero che aveva visto nella stanza dove dormiva.

Nelle scorse settimane, un batuffolo di cotone grigio caduto dal letto è rimbalzato per il web e individuato come topo.

Per questo motivo, da subito sembrava tutto preparato.

E invece, a quanto pare no.

“Mandate la pubblicità, via, mandate la pubblicità!” ha chiesto Alfonso Signorini, ripetendo di aver paura dei topi. In studio, molte risate, fino allo svelamento: era un topo finto. Ma poco importava perché il presentatore non sembrava convinto di tornare alla diretta.

Dopo qualche titubanza è poi tornato in centro studio, per nulla divertito da quanto accaduto, “prendendosela” con i fautori dello scherzo, in primis Malgioglio.

“Chiedo scusa al pubblico ma ho davvero paura dei topi” si è giustificato, visibilmente seccato con l’ex conquilino che se la rideva.

Anche Pupo è intervenuto facendo un gioco di parole originalissimo tra topo e topa. Ma a poco è servito, sul momento.

Dopo un collegamento con la casa, Signorini ha preso nuovamente parole scusandosi con chi è a casa.

“Ho il terrore dei topi e delle mucche. Questi scherzi non si fanno. E anche delle tope ho paura ma questa è un’altra storia!” ha ironizzato, cercando di sdrammatizzare.

Per poi ribadire ai “colpevoli”: