Giulia Salemi eliminata dal Grande Fratello Vip 5 (video)

Giulia Salemi è stata eliminata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il pubblico da casa ha deciso di salvare la rivale di televoto, Stefania Orlando, con il 53% delle preferenze (Qui, il video).

Le ultime dichiarazioni delle due candidate all’eliminazione prima di conoscere il verdetto finale:

Orlando: “Lui ovviamente era dispiaciuto. Gli ho detto che mancano solo dieci giorni. Ci vedremo presto. A prescindere da me è fortissimo. Sono emozionata ma, al contempo, sono pronta a lasciare questa casa. Ho fatto questo viaggio con tutto quello che potevo dare. Sono soddisfatta, non ho rimpianti. Va bene così. Sono molto contenta. Ti Ringrazio te, gli autori, è stata un’esperienza molto formativa”.

Salemi: “Sicuramente sarà una giornata più triste. Lui è una certezza che va al di là del gioco. Tra dieci giorni finirà e Pierpaolo tornerà tra le mie braccia. Esco da questa casa più donna, non ho rimpianti o rimorsi, sono stata me stessa. Ho amato, ho voluto bene. Ho ritrovato un rapporto con mio padre, mia mamma. Spero di ritrovare Nausica. Il mio cuore è tornato a battere.

L’influencer, infine, ha commentato a caldo l’uscita dal gioco per volere dei telespettatori:

Salemi: “Me l’aspettavo. Sapevo che era una nomination molto difficile. Spero di aver dimostrato di non aver fatto strategie. Ho sempre agito di istinto”.

Pretelli: “Mi sento un po’ in difficoltà. Mi sento responsabile del suo percorso. Stando con me lei ha precluso il tempo con gli altri concorrenti. Non ha allacciato il rapporto con loro”.

Salemi: “Tu per me sei la vittoria. Sei il successo più grande”