Novità in arrivo per Giancarlo Magalli. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, lo storico conduttore della tv pubblica avrà un nuovo impegno nella prossima stagione. Si tratterebbe di un quiz prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani (la stessa di Resta a casa e vinci), collocato nel pomeriggio di Rai2.

Una nuova avventura professionale che, se dovesse riscontrare i favori del pubblico, potrebbe accelerare la fuoriuscita di Magalli da I Fatti Vostri. Al momento, il conduttore, come noi stessi vi abbiamo anticipato alcune settimane fa, risulta confermato alla guida del contenitore mattutino di Rai2.

Ma le tensioni interne alla trasmissione (che vi abbiamo raccontato) sembrano aver ormai reso irrespirabile il clima dalle parti di via Teulada.

Per il futuro de I Fatti vostri, una volta che l’addio di Giancarlo Magalli si sarà concretizzato, si ipotizza l’arrivo di una donna al fianco di Salvo Sottile. I nomi che circolano in queste ore sono quelli di Marisa Laurito, di Gloria Guida e di Matilde Brandi. Ma la decisione definitiva sarebbe ancora lontana.

A proposito di I Fatti vostri, è praticamente certo che nella prossima stagione non ci sarà Samanta Togni, la quale verrà invece confermata alla conduzione di Domani è domenica, in onda (in versione allargata) al sabato sempre su Rai2. Chi prenderà il suo posto nel programma di Michele Guardì non è stato ancora deciso (gira il nome di Pamela Camassa).

Infine, si va definendo il destino di due volti molto popolari della rete diretta da Ludovico Di Meo: Paola Perego, reduce da una per nulla esaltante prima stagione de Il filo rosso al sabato pomeriggio, dopo l’estate dovrebbe traslocare alla domenica mattina, mentre resta ancora senza esito positivo la ricerca di idee televisive per Simona Ventura, il cui pre-annunciato Pasticci in famiglia sembra essere saltato (Game of games, invece, sta per tornare in onda dopo la sospensione per bassi ascolti).