I fatti vostri confermato con Giancarlo Magalli conduttore

E’ il programma principe del mezzogiorno di Rai2 da qualche decennio, con ottimi indici di ascolto che anche quest’anno hanno confermato l’ottima salute che gode questa trasmissione ideata da Michele Guardì. Stiamo parlando de I Fatti vostri, programma che si è conquistato la conferma, l’ennesima della sua lunghissima vita, anche per la prossima stagione televisiva. I fatti vostri tornerà dunque anche nella stagione televisiva 2021-2022 sempre nel mezzogiorno di Rai2 dal lunedì al venerdì.

Confermato alla conduzione del programma Giancarlo Magalli, che gode della stima della direzione di Rai2 e che lo ritiene assolutamente necessario al comando di questa trasmissione iniziata qualche decennio fa con la guida dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi durante la direzione di rete di Giampaolo Sodano. Voci dunque che evaporano quelle circolate alcune settimane fa che volevano un cambio di conduzione ai Fatti vostri, con Salvo Sottile, attuale collaboratore del programma, in pole position per sostituire il buon Magalli.

Sul resto del cast la discussione è aperta e tutto sarà possibile da qui alla presentazione dei palinsesti a luglio, anche se le intenzioni paiono essere quelle di una conferma in blocco delle figure che gravitano attorno a Magalli nel programma, ma tutto è possibile. Va sottolineato però che le decisioni su chi affiancherà Magalli nella prossima edizione dei Fatti vostri verranno prese di comune accordo fra gli autori del programma, la direzione di rete e Magalli stesso nelle prossime settimane. Di certo la scelta del cast della prossima edizione dei Fatti vostri sarà presa collegialmente.

Magalli dunque forse non diventerà Presidente della Repubblica dopo il mandato di Sergio Mattarella in scadenza l’anno prossimo (ricordiamo che nel 2015 fu il più votato in un sondaggio del Fatto quotidiano nelle “Quirinarie”) ma di certo sarà ancora per una stagione il padrone di casa dei Fatti vostri in partenza dal prossimo mese di settembre alle 11 su Rai2.