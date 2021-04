Dopo il retroscena di TvBlog, arriva il tapiro d’oro di Striscia la notizia per Giancarlo Magalli. La consegna del ‘premio’ andrà in onda nella puntata di stasera (a partire dalle ore 20.35) del tg satirico di Canale 5 (con Gerry Scotti dietro il bancone da questa settimana è tornata Michelle Hunziker).

Valerio Staffelli, infatti, ha intercettato a Roma lo storico conduttore de I Fatti Vostri, proprio per fare chiarezza con lui in merito alle indiscrezioni secondo cui nella prossima stagione potrebbe essere sostituito da Salvo Sottile, nel cast del programma di Rai2 già da settembre scorso (col passare delle settimane il suo spazio in scaletta è via via aumentato).

Giancarlo Magalli ha commentato così la notizia, svelata da TvBlog due giorni fa:

Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno di sostituirmi con lui, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma… Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario?. Mi piacerebbe anche Striscia la notizia.

Parole, quelle riferite a Salvo Sottile e alla Rai, tutte evidentemente da interpretare.

Secondo quanto apprendiamo, il nostro retroscena non ha lasciato indifferente l’ambiente di via Teulada, né tantomeno Michele Guardì. Il quale nelle scorse ore avrebbe convocato il cast per chiedere chiarimenti al riguardo. La situazione, comunque, per il momento resta in bilico, con nessuna certezza in termini di scelte per la prossima stagione, al via a settembre 2021. Nessuno dei diretti interessati, eccezion fatta per Magalli, ha rilasciato dichiarazioni. E forse anche questo dettagio significa qualcosa.

Insomma, ancora tutto può succedere dalle parti de I Fatti Vostri.