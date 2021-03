Pasticci in famiglia con Simona Ventura nella domenica mezzogiorno di Rai2

Dopo lo spin off a costo zero dei Fatti vostri in onda il sabato mezzogiorno dal titolo programmatico Domani è domenica e con la conduzione di una “figlioccia” di Michele Guardì Samanta Togni, Rai2 prova ad accendere anche il mezzogiorno della domenica e lo farà coinvolgendo il volto femminile simbolo della rete. A Simona Ventura il direttore di rete ha affidato il compito di studiare e rimodellare un format già visto in televisione. Il titolo del nuovo programma sarà Pasticci in famiglia.

Si tratta di un cooking show che parte dall’idea centrale di vecchio programma che vedeva Benedetta Parodi (di cui è saltato il ritorno in Rai) alla conduzione su La7 dal titolo Senti chi mangia (se n’è accennato oggi a Ogni Mattina su Tv8 nella rubrica di Santo Pirrotta) ma qui totalmente rinnovato e rivoluzionato per renderlo quanto più moderno ed attuale possibile. Una specie di gara di cucina con protagonisti due chef e due “pasticcioni” (come da titolo) fianco a fianco che cercheranno di portare a termine un menu che poi sarà servito ad una giuria presente in studio che dovrà assaggiare i piatti e giudicarli.

Un po’ come quando al pranzo della domenica si invitano parenti ed amici e si cerca di mettere in tavola il meglio di quello che si riesce a cucinare. Parte più o meno da questa idea la nuova trasmissione culinaria di Rai2 condotta da Simona Ventura che sarà prodotta dalla struttura di Rai Pubblicità. Simona dunque torna nel mezzogiorno domenicale della seconda rete della televisione di Stato, dopo l’esperienza passata fatta insieme a Rai Sport, con un programma che le permetterà di confrontarsi con un terreno nuovo per lei, televisivamente parlando, ma su cui certamente riuscirà a portare la sua verve e la sua innata abilità a gestire la conduzione in un programma di intrattenimento. Già perchè il programma, pur partendo dall’idea di cui sopra, sarà virato molto sull’intrattenimento, terreno che Simona conosce benissimo, con la cucina solo come pretesto. Il programma dovrebbe partire a primavera inoltrata.

Simona Ventura per altro sta per tornare nella prima serata di Rai2 con il nuovo programma dal titolo Game of games, in partenza sulla seconda rete della Rai da mercoledì 31 marzo 2021. Si annuncia quindi per Simona Ventura una primavera di grande spolvero, in attesa di un autunno con una nuova grande sorpresa televisiva in cottura, ma di questo, per rimanere nel tema del nuovo programma del mezzogiorno, ne torneremo a parlare appena ricetta e ingredienti saranno pronti.