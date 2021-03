Sarebbe dovuto partire nelle prossime settimane nella fascia mattutina della domenica di Rai2. E invece, stando a quanto risulta a Blogo, nulla di fatto. Il ritorno di Benedetta Parodi in Rai sembrerebbe essere saltato.

In base alle indiscrezioni in nostro possesso, infatti, parrebbe che la conduttrice non abbia raggiunto l’accordo con la società di produzione della trasmissione. Parliamo di un nuovo programma dedicato alla cucina, che – come noi stessi vi avevamo anticipato – sarebbe dovuto andare in onda intorno alle ore 11.00 la domenica sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

L’idea era di fungere da traino a Dolce Quiz, il format che partirà tra poche settimane (l’intenzione sarebbe di farlo slittare alla seconda domenica di aprile, così da evitare la contemporaneità di messa in onda con la messa di Pasqua di Papa Francesco) con la conduzione di Alessandro Greco e la partecipazione dello chef stellato Ernst Knam (vi abbiamo svelato tutto in anteprima alcuni giorni fa). Ed invece, per il momento, in palinsesto resta soltanto Dolce Quiz, mentre il nuovo titolo di Benedetta Parodi rimane parcheggiato ai box.

Stando alle informazioni da noi raccolte, non è da escludere che il programma di food venga comunque proposto nei prossimi mesi sempre su Rai2, ma senza la presenza di Benedetta Parodi. La quale, dunque, dovrà per forza di cose rimandare il ritorno sulla tv pubblica, dalla quale manca dalla non felicissima Domenica In della stagione 2017-2018, allorquando affiancava la sorella Cristina.

Ricordiamo che più di recente, ossia da settembre a novembre scorso, zia Bene ha condotto su La7 (dove già si era imposta con I Menù di Benedetta) il cooking show pomeridiano (dalle ore 17.00) Senti che mangia, con accanto Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso e gli chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer.