Il futuro televisivo di Benedetta Parodi potrebbe essere rappresentato da un clamoroso ritorno in Rai. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, la conduttrice classe 1972 sarebbe ad un passo dal rientro sulla televisione pubblica. Per lei ci sarebbe pronto un nuovo programma di food, in onda su Rai2 a partire da marzo prossimo. La collocazione sulla rete diretta da Ludovico Di Meo non è ancora definitiva ma dovrebbe essere quella del sabato mattina (dove dovrebbe arrivare a breve il programma di Samanta Togni).

Per la Parodi si tratterebbe del ritorno in Rai dopo l’esperienza, certamente non fortunata, al fianco della sorella Cristina a Domenica In nella stagione 2017-2018. Una parentesi durata poco e segnata da profondi problemi di ascolti. Più di recente, ossia da settembre a novembre scorso, zia Bene ha condotto su La7 (dove già si era imposta con I Menù di Benedetta) il cooking show pomeridiano (dalle ore 17.00) Senti che mangia, con accanto Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso e gli chef Felix Lo Basso ed Eugenio Boer.

In questa fase non è ancora chiaro se il programma in onda su Rai2 da marzo prossimo sarà la seconda edizione di Senti chi mangia oppure se, come appare più plausibile, si tratti di un nuovo format comunque sempre legato al mondo della cucina. Intanto, continua l’esperienza radiofonica di Benedetta Parodi a Radio Capital, dove conduce tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tra le ore 11.00 e mezzogiorno, la trasmissione Le mattine di Radio Capital.

Ricordiamo che la Parodi, lanciata in tv da Cotto e mangiato su Italia 1, è anche un volto di Real Time, dove guida con successo Bake off Italia, ed ha firmato una serie di apprezzati libri di ricette, il più recente dei quali si intitola Una poltrona in cucina.