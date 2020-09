Senti chi mangia, al via su La7 la sfida tra non aspiranti chef con Benedetta Parodi

Di Giorgia Iovane lunedì 14 settembre 2020

Benedetta Parodi torna su La7 per condurre un cooking show 'anomalo'.

Lo spirito del programma ce l'ha presentato lei stessa nella nostra recente intervista, ma ora è il momento del debutto: Benedetta Parodi torna su La7 e lo fa al comando, e ai fornelli, di Senti Chi Mangia, nuovo cooking show al via questo pomeriggio, lunedì 14 settembre, alle 17. Il format, come ormai saprete, vede in sfida due concorrenti senza velleità da chef, sostanzialmente pessimi in cucina, che però hanno scelto di mettersi in gioco davanti ai telespettatori.

A 'limitare' i danni ci pensano i veri coprotagonisti di questo programma, ovvero gli chef, loro sì professionisti, Felix Lo Basso ed Eugenio Boer: tocca a loro 'teleguidare' i concorrenti nella prepazione di una ricetta stellata. A loro disposizione hanno un monitor dal quale possono seguire in tempo reale le mosse del proprio 'concorrente' e un microfono, per permettere loro di comunicare e dare le necessarie indicazioni per lo svolgimento della prova. Gli sfidanti, ovviamente, seguiranno le disposizioni dei rispettivi chef tramite auricolare.

All'assaggio c'è un altro professionista del variegato mondo della ristorazione, ovvero Andrea Grignaffini, critico dell’Espresso, che decreterà il vincitore di ciascuna puntata. In palio ci sono sostanzialmente gloria e soddisfazione.

Finita la sfida, inizia una sorta di 'terzo tempo' dal titolo "Non si butta via niente", dedicato - come facilmente immaginabile - al recupero delle materie prime abbandonate in cucina dai concorrenti o al riuso degli scarti delle preparazioni: protagonista Benedetta Parodi, che quindi torna a 'sporcarsi le mani' anche davanti alle telecamere.

Il programma - format originale di branded entertainment realizzato da Next 14 in collaborazione con la divisione Brand Integration di Cairo Pubblicità - va in onda, quindi, a partire da oggi dal lunedì al venerdì alle 17.00. Comunque sia si tratta di un contenuto un po' diverso da quelli che propone il pomeriggio 'original' della tv generalista: oltre la cronaca e il gossip ci restano Geo e la cucina della Parodi.