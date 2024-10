Prima puntata col botto, seconda di mantenimento e terza in arrivo per lo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Torna puntuale nel sabato sera della prima rete della tv pubblica l’appuntamento ormai pluriennale con il varietà, unico nel panorama dell’intrattenimento prime time Rai, che riesce a tenere botta agli spettacoli di Canale 5 realizzati dalla Fascino.

Evidentemente pure Ballando con le stelle ha il suo fascino sul pubblico di Rai1, che lo premia da ormai tantissimi anni con ascolti sempre eccellenti, tanto da “costringere” simpaticamente i dirigenti della tv pubblica a confermare questo titolo nel sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo.

Eccoci dunque al terzo appuntamento e ad anticiparvi il ballerino per una notte della puntata prossima ventura di questo show realizzato con collaborazione di Ballandi multimedia. Terza puntata dunque prevista per sabato 12 ottobre con un nuovo ballerino per una notte. In realtà non sarà un unico ballerino, ma due.

Si tratta di una coppia televisiva, ma anche nella vita. Ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le stelle saranno Benedetta Parodi e suo marito Fabio Caressa. Lei giornalista e conduttrice televisiva, lui giornalista e telecronista di calcio su Sky ormai da moltissimi anni. Loro due saranno protagonisti di una coreografia che li vedrà accompagnati da due maestri. Lui con una lei e lei con un lui, ma ad un certo punto anche insieme.

Per altro loro due hanno appena dato alle stampe un libro scritto a quattro mani: “Cacio e pepe (insieme è meglio)“. Nel libro Benedetta e Fabio raccontano la loro storia iniziata con il loro primo incontro nell’ormai lontano 1996. Aneddoti, incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti, insomma tutto quello che è accaduto nella loro vita di coppia.

A queste avventure sabato se ne aggiungerà dunque una nuova, ovvero saranno entrambi alla prese con il ballo, sottoposti naturalmente al giudizio dell’ineffabile giuria di Ballando con le stelle. Appuntamento dunque a sabato 12 ottobre 2024 con la terza puntata di Ballando con le stelle, con la coppia Parodi-Caressa come ballerini per una notte. Il tutto diretto e condotto da Milly Carlucci, naturalmente su Rai1 subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1.