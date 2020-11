Continua la fulminea ascesa televisiva di Samanta Togni. Dopo essere approdata a I Fatti vostri a settembre scorso, dove ha sostituito a sorpresa Roberta Morise per affiancare Giancarlo Magalli, sarebbe in arrivo per la ballerina una nuova avventura sul piccolo schermo.

Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Samanta Togni dovrebbe essere alla guida di un nuovo programma di Rai2, in onda molto probabilmente (al momento non possono esserci troppe certezze, visto che sui palinsesti futuri ha un peso non da poco la variabile coronavirus) da gennaio prossimo. Si tratterebbe, secondo le indiscrezioni in nostro possesso, di un (ennesimo!) programma di cucina, collocato nella fascia del sabato mattina.

Insieme a Samanta Togni, potrebbe esserci Claudio Lippi, rimasto senza impiego televisivo dopo la chiusura di La Prova del cuoco. Il conduttore 75enne, voglioso di prendere parte alla gara del Festival di Sanremo 2021, pare essere tra gli artisti più apprezzati dalla direzione di Rai2.

Per il momento non si conoscono particolari dettagli sulla nuova trasmissione dedicata alla cucina, ma è probabile che si tratti di un branded content, ossia di un format realizzato grazie al sostegno economico di un marchio.

Per completezza di informazione, segnaliamo che in un’intervista concessa recentemente al settimanale Oggi, la Togni ha confermato il fatto che prima di lasciare definitivamente Ballando con le stelle, trasmissione che le ha regalato popolarità, propose alla padrona di casa Milly Carlucci di trovare per lei un ruolo diverso all’interno dello stesso show, “ma lei mi ha risposto che mi vedeva solo in quel ruolo“. Per fortuna della Togni, dalle parti di Rai2 la pensano diversamente e così, dopo essere stata promossa nella storica piazza di I Fatti vostri, tra qualche settimana potrà lanciarsi in un nuovo progetto televisivo tutto suo.