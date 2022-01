Enrico Mentana torna al Tg La7: “Ho incontrato il Covid”

Aveva saltato la conferenza stampa riparatoria fatta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi lo scorso 10 gennaio per presentare le misure prese in Consiglio dei Ministri il 5 gennaio, ma sarà in piena partita per seguire l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Enrico Mentana solo al termine dei dieci giorni di isolamento rivela di aver avuto il Covid e che questa sera tornerà alla conduzione dell’edizione delle 20:00 del Tg La7.

“Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid” racconta in un post Instagram il giornalista, che poi prosegue:

Ne parlo solo ora a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera.

Enrico Mentana sarà poi impegnato nei prossimi giorni a seguire con la sua maratona l’elezione del nuovo Capo dello Stato, elezione che partirà alle 15:00 di lunedì prossimo. Per il direttore del Tg La7 sono così scongiurati per i prossimi giorni nuovi possibili stop a causa Covid-19, che invece rimane anche quest’anno il vero fattore di incertezza per il Festival di Sanremo (già positivo Aka7even, che quindi potrebbe essere regolarmente in gara, l’anno scorso fu invece Irama a non potersi esibire live, mentre Simona Ventura saltò la finale per la propria positività).

Intanto ieri sera è tornato regolarmente in onda Chi l’ha visto?, che settimana scorsa aveva avuto un prolungamento del proprio periodo di sosta festiva a causa della positività di Federica Sciarelli, come rivelato proprio ieri dalla stessa conduttrice.