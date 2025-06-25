Enrico Mentana: età, l’ex moglie, figli, studi, dove vive, la relazione con Francesca Fagnani, l’addio al Tg

Enrico Mentana ha condiviso alcune parole che sembrano somigliare un addio al Tg de La 7, il giornalista ha una lunga carriera alle spalle ed è approdato sull’emittente di Cairo dopo aver diretto per tantissimi anni il TG 5. Riservatissimo per ciò che riguarda la sua vita privata, ha una relazione con la giornalista Francesca Fagnani, ha 4 figli ed è anche nonno.

Dove vive, che studi ha fatto e chi è l’ex moglie, tutto ciò che c’è da sapere su uno dei volti più noti della tele-informazione italiana. Lo scorso 15 gennaio ha compiuto settant’anni, un traguardo importante che il giornalista ha voluto festeggiare circondato dai suoi cari. Tutto quello che si deve sapere su di lui.

Enrico Mentana, dove vive, cosa farà al Tg de La 7, l’amore per la Fagnani

Enrico Mentana ha quattro figli e un nipote, il primogenito si chiama Stefano e l’ha avuto da Fulvia Di Giulio nel 1987, nel 1992 è nata Alice dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani. Nel 2002 il giornalista ha sposato Michela Rocco di Torrepadula, ex Miss Italia, dalla quale ha avuto altri due figli, Giulio – che oggi ha 19 anni e Vittoria che ha 18 anni.

Mentana nel 2013 si è separato dalla moglie e ha iniziato una relazione con Francesca Fagnani, anche lei giornalista, famosa per condurre il programma di successo Belve. Nonostante la differenza d’età che c’è tra i due – 22 anni – sono affiatatissimi, il direttore del TG7 tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato che la loro è una coppia “concorrenziale”, ironizzando sul fatto che fanno entrambi lo stesso lavoro. Ha confessato di vedere Belve, ma di non dare alcun suggerimento alla sua compagna, dicendo che il programma gli piace molto e lei si impegna molto.

Lui e Francesca Fagnani vivono in un meraviglioso appartamento a Roma con i loro cani, per l’esattezza tre: Nina, Bice e Blu, recentemente entrata in famiglia. Non hanno mai avuto figli, la conduttrice di Belve in più occasioni ha raccontato di non averne voluti, spiegando come si possa essere felici anche senza avere bambini. Enrico Mentana ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dell’informazione, ha iniziato a lavorare giovanissimo al Tg1 e nel 1989 è diventato vicedirettore del TG2. Nel 1991 approda a Mediaset e nel 1992 fonda il TG5 assieme ad altri colleghi come Cristina Parodi, Cesara Buonamici e Lamberto Sposini. E’ stato direttore del telegiornale di Canale Cinque fino al 2004, ha iniziato a condurre per la rete del Biscione molti programmi, tra cui Matrix, Terra e Testa a Testa. Successivamente è diventato direttore editoriale di Mediaset, lasciando l’incarico nel 2009 quando è passato a La7.

Conduce il TG del canale di Cairo ormai da 15 anni e proprio nelle scorse ore Mentana ha condiviso un messaggio che sembra essere quasi un addio al telegiornale. Nel post ha ripercorso gli anni vissuti al timone del tg, scrivendo poi: “(…) Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo“. Parole che hanno subito fatto pensare che il direttore potrebbe essere pronto a lasciare, cosa che – al momento – non ha alcuna conferma.