Mentana e la frecciata alla Gruber durante la maratona: “Siamo stati bravissimi, nonostante l’accusa di incontinenza”

Frecciata di Enrico Mentana a Lilli Gruber nel corso della lunga maratona dedicata all’esito delle elezioni in Liguria. A ridosso del tg delle 20, il direttore ha evidenziato ironicamente la resistenza mostrata dai suoi ospiti, in particolar modo di Tommaso Labate e Alessandro De Angelis, presenti fin dall’inizio dello speciale.

“Non si sono mai alzati – ha detto Mentana, rivolgendosi ad Antonio Padellaro, giunto in un secondo momento – su questo studio come sai aleggia un’accusa di incontinenza, è evidente che siete stati bravissimi”.

Non inquadrato, Labate ha scherzato ricordando che nel mirino della Gruber era finito proprio Mentana: “Aleggia su quella scrivania, sullo studio no”. Ecco allora la replica altrettanto divertita del diretto interessato: “Beh, anche io me la sono cavata”.

Il nuovo riferimento alla Gruber si è riproposto poco dopo, quando dal quartier generale del vincente Marco Bucci è giunta la comunicazione di una possibile conferenza stampa attorno alle 21. “A quell’ora c’è Otto e mezzo, ma io non ho giurisdizione”, ha aggiunto il conduttore, come a sottolineare che ogni decisione sulla scaletta sarebbe spettata solo e soltanto alla collega.

Lo scontro tra i due era maturato lo scorso maggio. Il telegiornale sforò, facendo cominciare il talk di access prime time in ritardo. Un episodio che non venne accolto affatto bene dalla Gruber, quella sera eccezionalmente in diretta, che sbottò: “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo. Insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

La reazione di Mentana non tardò ad arrivare: “Si è andati un po’ lunghi con il telegiornale perché era una giornata cruciale, importantissima. In più, come ogni lunedì c’erano i nostri sondaggi e l’appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Me ne scuso con i telespettatori. Lilli Gruber ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo tg, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a questo riguardo”.