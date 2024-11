Mentana: “Grazie per gli alti ascolti della maratona”. Ma il dato deve essere ancora rilevato

Mentana celebra durante il tg delle 20 gli alti ascolti della maratona per le elezioni Usa. Ma della lunga diretta di nove ore il direttore aveva a disposizione solo il dato dei primi 95 minuti

E’ un Enrico Mentana veggente quello che mercoledì sera, durante il tg delle 20, ha ringraziato gli spettatori per gli ascolti totalizzati dalla sua maratona elettorale dedicata alle elezioni presidenziali americane. “Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno reso molto alta la partecipazione di ascolto alla nostra trasmissione di questa notte, alle nove ore che abbiamo dedicato alla diretta per l’elezione del presidente degli Stati Uniti”, ha affermato il direttore del notiziario, lasciando intendere che fosse a conoscenza dei dati definitivi di uno speciale durato, come specificato dallo stesso Mentana, ben nove ore.

Al contrario, il giornalista aveva sotto mano solo i risultati riferiti al segmento compreso tra le 00.25 (orario di avvio della Notte Americana) e le 2, momento in cui l’Auditel termina la rilevazione quotidiana.

Insomma, appena 95 minuti disponibili su 525 complessivi, che hanno comunque regalato al live di La7 uno share dell’11,9%, pari a 525 mila spettatori. Per l’analisi integrale, tuttavia, occorrerà attendere fino a giovedì mattina, quando si avrà contezza dell’andamento delle oltre sette ore mancanti, corrispondenti ad oltre l’80% della ‘torta’.

Date le ottime premesse, è legittimo pensare che l’esito della lunga diretta sia stato positivo. Mentana però non poteva essere ancora a conoscenza dell’eventuale “alta partecipazione di ascolto” nel corso della notte e della primissima mattina successiva. Legittimi dunque i ringraziamenti, decisamente meno un’autocelebrazione senza riscontri effettivi.

Rimanendo in ambito politico, è come se Mentana si fosse proclamato vincitore di elezioni subito dopo la pubblicazione dei primissimi exit poll che lo vedevano in testa. Gli effetti della fretta e del terribile desiderio di esporre le medaglie ben prima del traguardo.