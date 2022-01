La Rai nella giornata di ieri ha comunicato una variazione del palinsesto di Rai3 per la giornata odierna. Ossia: stasera, mercoledì 12 gennaio, alle ore 21.20 non andrà in onda Chi l’ha visto?, ma un film del 2019 dal titolo Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa e diretto da Claudia Garde.

Lo storico programma di e con Federica Sciarelli sarebbe dovuto tornare in onda proprio stasera, dopo la tradizionale pausa natalizia, ma così non sarà.

Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali sul motivo della variazione di palinsesto. Sui social alcuni utenti ipotizzano che il cambiamento nella programmazione possa essere legato all’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, ma in questo senso non ci sono conferme.

Secondo quanto comunicato dalla Rai, il ritorno in onda di Chi l’ha visto è ora fissato a mercoledì prossimo, 19 gennaio. Sugli account ufficiali della trasmissione peraltro è stato precisato che “la redazione è sempre operativa con il sito e i social“.

Nelle ultime settimane molte trasmissioni tv hanno dovuto fare i conti con la nuova ondata di contagi, anche se sono riuscite sempre a salvaguardare la messa in onda. I casi più recenti riguardano Tiki Taka e Quarta Repubblica, dove Piero Chiambretti e Nicola Porro hanno condotto da casa (il primo è risultato nuovamente positivo). Diverso il caso di Domenica In, che aveva dovuto rinunciare alla diretta del 26 dicembre a causa di alcuni contagi all’interno della sua redazione.

Da qualche giorno, Enrico Mentana non è alla conduzione del TgLa7 e ieri il sito Dagospia ha dato la notizia (non confermata ufficialmente) della positività del direttore, che in effetti non era presente neanche per lo speciale del telegiornale di lunedì scorso in occasione della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi.