È arrivata anche questa prima volta per la tv italiana: da ieri, martedì 4 gennaio, per la prima volta dall’inizio della pandemia da SARS CoV-2, è in onda in tv una conduttrice che indossa all’interno di uno studio televisivo, durante la messa in onda, una mascherina. Neanche nelle fasi più avverse di questi ormai 24 mesi si era vista una cosa del genere, ma le nuove disposizioni previste dal Decreto Legge entrato in vigore lo scorso 31 dicembre – che introduce l’autosorveglianza con obbligo di indossare una mascherina di tipo Ffp2 o superiore per chi ha avuto un contatto con una persona positiva in seguito alla somministrazione della dose booster o in seguito a una seconda somministrazione avvenuta meno di 120 giorni prima – hanno portato da ieri questa novità a I Fatti Vostri, dove Anna Falchi è tornata dopo un’iniziale giorno di assenza lunedì 3 gennaio.

La conduttrice, entrata in studio visibilmente commossa, ha così spiegato quanto avvenuto:

Un mondo d’amore (cantata come sigla dal maestro Palatresi, ndr) ci sta proprio perfetta perché è lo spirito con cui io sono venuta qui oggi, per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l’Ffp2 per altri cinque giorni.

“La prima conduttrice a condurre un programma con la mascherina” sottolinea il compagno di conduzione Salvo Sottile, dopo l’intervento del Comitato (Michele Guardì) che dalla cabina di regia fa capire che il caso di positività si è riscontrato nello studio 1 di via Teulada dove va in onda I Fatti Vostri: