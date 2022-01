Sanremo 2022, Aka7even positivo al Covid-19

Tegola per uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Si tratta di Aka7even che a 14 giorni dall’inizio della kermesse canora – di cui sarà uno dei protagonisti con il brano Perfetta così – annuncia la sua positività al Covid-19 tramite i social. Nero su bianco in un’Instagram story scrive:

Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto, Aka.

Numerosi i messaggi di sostegno da parte dei fans per uno dei cantanti più virali dell’anno appena trascorso (quasi 900mila followers su Instagram). Molto spesso il nome di Aka7even sbuca nei trending topic di twitter per un’uscita discografica, un traguardo, una dichiarazione o qualche ospitata in tv. Stavolta i motivi sono decisamente più seri. Dunque l’ex allievo della scuola di Amici di Maria de Filippi (terzo classificato nell’edizione 2020/2021) dà un’ulteriore scossa al pre-festival e, certamente non per suo volere, con questa notizia rimette in primo piano il rischio legato agli artisti in gara positivizzati al maledetto Covid a pochi giorni dal via.

Si spera che il prossimo tampone dia esito negativo, di modo che non ci siano troppi pensieri per la testa e che il cantante sia presente al 1000×1000 sul palco dell’Ariston di Sanremo (sottolineiamo che Aka7even è asintomatico, ha tempo per negativizzarsi).

Intanto nei prossimi giorni sono previste le prove artisti/orchestra nel teatro che si illuminerà dal 1° al 5 febbraio prossimo, un palco che il giovane Aka sogna da tempo: