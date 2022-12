Il ciclo di film-tv Purché finisca bene torna in tv con nuove storie, che terranno compagnia al pubblico di Raiuno durante le feste natalizie. Storie romantiche e divertenti, in cui il lieto fine è assicurato e che vogliono raccontare l’Italia di oggi e le sue contraddizioni. Si inizia con Diversi come due gocce d’acqua, con protagonisti due giovanissimi interpreti: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Diversi come due gocce d’acqua, quando va in onda?

Il film-tv va in onda in un giorno festivo, ovvero giovedì 8 dicembre 2022, alle 21:25, su Raiuno. È una delle prime fiction a “riprendersi” la prima serata dopo la scorpacciata di calcio fatta durante i Mondiali in Qatar.

Diversi come due gocce d’acqua, la trama

Sono felice di mostrarvi il trailer ufficiale di “DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA” Non vedo l’ora di condividere con voi questa storia e raccontarvi tutto ❤️Ci vediamo giovedì 8 Dicembre su Rai Uno ore 21.25 con Gaetano e Sharon. Voglio tanto bene a questi due ragazzi. LORO VI ASPETTANO ❤️Grazie. SEMPRE ⚡️@rai1official @raiplay_official @pepitoproduzioni #lucalucini @chiara_celotto @thomastrab @giovanniesposito_ufficiale @monicanappo_ @susydelgiudiceofficial @realraiz •••@cucchini_mgmt @upgradeartist @michelesabia @valeriano_colucci •••#raiuno #raiplay #cinema #filmphotography #tv #tvitaliana #serietv #attoriitaliani #attori #italia 🇮🇹#8dicembre Posted by Alessio Lapice on Saturday, December 3, 2022

Gaetano (Alessio Lapice), giovane rampollo della nobile famiglia partenopea Heglen deve salutare le amate zie, gli amici e l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi), convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, da parte sua, non riesce a opporsi.

Quasi ad assecondare un suo inconsapevole desiderio, un incidente compromette la partenza: Gaetano investe la bella Sharon (Chiara Celotto), di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e distrugge la preziosa auto d’epoca a cui suo padre è morbosamente legato perché appartenuta alla moglie scomparsa. L’auto non è assicurata e, per tenere nascosto il disastro, Gaetano è costretto ad esaudire le richieste di Sharon sostituendola nei suoi due lavori: cameriera in un ristorante e inserviente al mercato del pesce.

A movimentare il tutto le amorevoli zie Matilde e Margherita, alle prese con Alfonso, disonesto e maldestro amministratore dei beni di famiglia che sta mandando in rovina il patrimonio degli Heglen. Inaspettatamente, questo incidente si rivelerà un’opportunità unica per entrambi i giovani: per Sharon che -oppressa da una famiglia parassitaria e da Salvatore, un fidanzato appiccicoso del quale non è più innamorata- non ha mai avuto il tempo di sognare e di dire quel che pensa e sente; e per Gaetano, anche lui troppo impegnato a dire sì a suo padre e quasi niente a se stesso. Riusciranno Sharon e Gaetano, così diversi, ad avere il coraggio di cambiare e perfino innamorarsi?

Diversi come due gocce d’acqua, significato

Il titolo del film-tv gioca con il modo di dire “somigliarsi come due gocce d’acqua”, che si usa per indicare due persone, appunto, molto simili tra di loro. Gaetano e Sharon, all’inizio del film-tv, mostrano numerose differenze, di estrazione sociale ma anche di atteggiamento verso la vita. Entrambi, però, scoprono di essere più simili di quanto possano pensare: hanno infatti difficoltà a dire di no alle loro famiglie ed inseguire i loro sogni. Ecco che, quindi, scoprono di essere sì diversi, ma anche uguali, come due gocce d’acqua, appunto.

Diversi come due gocce d’acqua, quante puntate sono?

La fiction fa parte del ciclo Purché finisca bene, composto da film-tv. Anche questo, quindi, è un progetto composto da una sola puntata e in onda in un’unica serata.

Diversi come due gocce d’acqua, il cast

Come detto, a guidare il cast di questo film-tv sono due giovani attori, già noti però al pubblico della tv generalista: Alessio Lapice e Chiara Celotto.

Alessio Lapice: Gaetano Heglen

Chiara Celotto: Sharon

Thomas Trabacchi: Giorgio Heglen

Monica Nappo

Susy Del Giudice

Giovanni Esposito

Gianluca Di Gennaro

Diversi come due gocce d’acqua, i protagonisti Alessio Lapice e Chiara Celotto

Alessio Lapice è nel cast fisso di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, nei panni di Calogiuri, il giovane collega della protagonista, per cui si prende una cotta; l’attore è stato anche visto in Natale in Casa Cupiello e Luna Park. Chiara Celotto, invece, è stata vista ne L’Amica Geniale 3, dove era Eleonora, la moglie di Nino Sarratore, ma anche in Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, dove ha interpretato Alagia, la figlia del protagonista.

Diversi come due gocce d’acqua, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della fiction troviamo Luca Lucini, regista che al cinema ha diretto film come “Tre metri sopra il cielo”, “Amore, bugie & calcetto” e “Solo un padre”. Lucini ha anche diretto numerosi videoclip, come quello di Alexia, Irene Grandi e Laura Pausini, mentre in tv è stato regista di Made in Italy e di The Comedians. La fiction è stata scritta da Maurizio Careddu ed Antonia Ruggiero. A produrre Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction.

Diversi come due gocce d’acqua, dov’è stato girato?

Il film-tv è stato girato nell’estate 2022 in Campania, ed in particolare a Napoli, città in cui è ambientata la storia.

Diversi come due gocce d’acqua su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link a pagina ufficiale della fiction.