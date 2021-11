Il Disney+ Day, l’evento che il 12 novembre ha festeggiato i due anni della piattaforma di streaming (arrivata in Italia solo a marzo 2020) è stato ricco di annunci, notizie, immagini in anteprima soprattutto di serie tv, che poi sono l’argomento che qui più ci interessa.

Un modo per mostrare la forza del gruppo dopo che, a causa di una crescita degli abbonati al di sotto delle aspettative con poco più di 2 milioni di abbonati globali aggiunti per un totale di 118,1 milioni, c’era stato un calo in borsa. Il Disney+ Day è stato il modo per rassicurare gli azionisti e lanciare la sfida dei prossimi anni.

Disney+ le novità Marvel con lo spinoff di WandaVision

Una delle colonne portanti della piattaforma Disney+ è sicuramente il brand Marvel che tra film e serie tv ha creato un proprio universo, chiamato MCU (Marvel Cinematic Universe) capace di catturare l’immagine dello spettatore travalicando i vari mezzi dal cinema allo streaming.

In un continuo gioco labirintico tra film e serie, Marvel ha annunciato una serie di titoli che derivano dai film ma che sono anche spinoff di serie tv appena rilasciate come nel caso di Agatha: House of Harness, spinoff di WandaVision in cui Kathryn Hahn riprende il personaggio della strega diventato cult sui social.

Il 24 novembre su Disney+ arriva Hawkeye ambientata nella New York post blip con al centro Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) che vorrebbe solo rientrare a casa in tempo per Natale ma per fronteggiare una minaccia sia llea con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale. E Hawkeye darà vita allo spinoff Echo con al centro Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox, un personaggio che ha la capacità di imitare le mosse del proprio avversario durante i combattimenti.

Nel 2022 arriverà Moon Knight con un vigilante in giro per il mondo interpretato da Oscar Isaac e dalle molte personalità; molto attesa nel 2022 anche She-Hulk con Tatiana Maslany nei panni della protagonista Jennifer Walters, avvocato specializzato in cause legali legate ai superuomini nel cast anche Mark Ruffalo e Tim Roth, la serie è una comedy ed è attesa nel 2022.

Estate 2022 è invece il periodo previsto per Ms.Marvel con protagonista Kamala Khan sedicenne pakistano-americana, scrittrice di fan fiction e appassionata degli Avengers che finisce per ottenere i superpoteri.

Tra le serie tv annunciate ci sarà Secret Invasion con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull Talos; la serie animata X-Men’97; la seconda stagione di What if…? e le animate Spider-Man Freshman Year e Marvel Zombies.

Disney+ le serie tv di Lucasfilm

Nel mondo Disney ormai da qualche anno è inclusa anche la società di produzione Lucasfilm e il mondo di Star Wars. Dopo The Mandalorian e il prossimo The Book of Boba Fet in arrivo a dicembre, il mondo di Star Wars nel 2022 accoglierà Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor che riprenderà il personaggio.

Molto attesa, ma non legata a Star Wars, è Willow – La Serie che è un sequel del film del 1988 con Warwick Davis che riprenderà il ruolo del protagonista. Nel cast anche Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Tony Revolori e Amer Chadha-Patel.

Disney+ le novità Disney, Pixar e National Geographic

Oltre ai film Disenchanted, Diario di una Schiappa, Hocus Pocus 2, su Disney+ arriveranno diversi titoli targati Disney quindi rivolti per lo più al pubblico familiare e sicuramente con contenuti non vietati agli under 14. Tra le novità la nuova serie de La Famiglia Proud, la terza stagione di High School Musical: The Musical: La serie che sarà ambientata durante il campo estivo dei ragazzi, le serie animate Zootopia+ e Baymax!

The Spiderwick Chronicles è invece una nuova serie tv live-action dalle venature fantasy basata sulla saga letteraria omonima con al centro i gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la madre Helen tra una nuova casa e un oscuro segreto.

Cars on the Road è la serie Pixar in cui Cricchetto e Saetta McQueen si avventureranno in un divertente viaggio su strada attraverso il paese.

Sul fronte National Geographic tra le novità c’è Limitless con Chris Hemsworth in cui l’attore sfida i limiti del corpo umano.

Disney+ le novità Star

Durante il Disney+ Day sono state annunciate anche novità più “adulte” che saranno distribuite su HULU negli USA, su Star e Star+ nel resto del mondo e in America Latina. Come i film Rosaline rilettura comica di Romeo e Giulietta, The Princess, Prey il prequel di Predator.

Inoltre il 1° dicembre in Italia debutterà The Big Leap serie tv trasmessa da Fox negli USA, un dramedy sulla seconda opportunità con un gruppo di persone comune che decide di prender parte a un reality sulla danza. Mentre il 22 dicembre arriverà The Wonder Years remake della comedy anni ’80 ambientata negli anni ’60.

Tra gli annunci internazionale c’è stato anche quello di Anna, la serie Sky Original che Disney+ porterà in alcuni territori come Regno Unito, Spagna, Germania, Olanda e altri ancora (non negli USA dove è distribuita da AMC+).

Disney+ e l’Italia gli originali in arrivo

Ancora non c’è stato alcun annuncio ufficiale ma nel corso del 2022 sicuramente arriveranno le prime serie tv originali di Disney+/Star italiane. Sono infatti in corso le riprese sia de Le Fate Ignoranti che di Boris 4 due titoli cult pronti a sbarcare sulla piattaforma.

Tra i progetti annunciati lo scorso febbraio c’era anche The Good Mothers una co-produzione con Wildside tratta dal libro di Alex Perry e che racconta una storia di mafia dal punto di vista femminile.