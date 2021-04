Le Fate Ignoranti, Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Eduardo Scarpetta nel cast della serie tv Disney+

Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e l’immancabile Serra Yilmaz guidano il cast della serie tv Le Fate Ignoranti, rilettura contemporanea del film di Ferzan Ozpetek realizzata dallo stesso regista per Star brand di Disney+.

Annunciata in pompa magna tra i primi originali italiani della piattaforma di streaming Disney (insieme all’attesa quarta stagione di Boris) dallo stesso regista durante l’evento streaming di presentazione del marchio Star, la serie tv de Le Fate Ignoranti è inlavorazione dal lontano 2019. All’epoca era Fox a lavorare al progetto, poi le varie acquisizioni e i cambiamenti del settore audiovisivo nazionale e globale, hanno portato la serie di Ozpetek nella pancia di Disney. Composta da 8 episodi la serie sarà diretta da Ozpetek con 4 episodi realizzati da Gianluca Mazzella, suo storico collaboratore. Lo stesso regista ha scritto la serie con Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini.

Le “nuove” fate ignoranti degli anni ’20

Il regista aveva presentato la serie raccontandone l’evoluzione rispetto al film “Oggi punto di più sul tradimento di un mondo: il protagonista non è esperto di opera, di libri e poesia, ma impara queste cose dalla moglie e le ‘vende’ all’amante. La moglie si stupirà non per la sua sessualità ma per la sua mentalità. Lavoriamo giorno e notte, ci sarà molta italianità, ciò che ha reso l’Italia affascinante nel mondo” anticipando come un episodio sarà girato a Insanbul.

Grazie alla sinossi ufficiale rilasciata da Disney scopriamo come la protagonista è Antonia che, quando il marito Massimo, muore in un incidente d’auto, scopre che l’uomo aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.

I personaggi della serie

I volti più amati del cinema e della tv italiana saranno i protagonisti alla “corte” di Ozpetek, tutti riuniti per la “table read” per dirla all’americana, per la lettura del copione per usare i riferimenti italiani.

Il cast sarà composto da Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta nei panni dei protagonisti, accanto a loro Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Nel cast anche Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi.

Cristiana Capotondi è Antonia, dirigente di un laboratorio medico, ha con Massimo da sempre un rapporto esclusivo, la scoperta del tradimento alla sua morte le cambierà la vita. Eduardo Scarpetta, reduce da Carosello Carosone, è Michele, l’amante di Massimo, per lavoro dipinge i fondali degli spettacoli dell’Opera e la sua casa è il luogo dove si ritrovano i vari membri della sua famiglia allarga. Il lutto comune lo farà avvicinare ad Antonia. Luca Argentero è naturalmente Massimo, dirigente di un export-import, bello e seducente, innamorato di Antonia e Michele è la voce narrante.

Carla Signoris interpreta Veronica, la madre di Antonia, donna borghese e viziata, invadente e simpatica, vedova di un generale, grazie alla figlia si aprirà a un modo di pensare e vivere che non conosceva. Serra Ylmaz è Serra, amministratrice del palazzo e traduttrice, la mamma chioccia, diretta e sincera. Denzi Burak è Asaf nipote di Serra, fotografo di guerra e di moda, bello, affascinante e nomade per natura, travolgerà Antonia.

Paola Minaccioni è Luisella, ha un negozio di frutta e verdura e convive con Mara, è convinta di essere la copia di Brigitte Bardot, si sceglie sempre gli uomini sbagliati. Ambra Angiolini è Annamaria, astrologa e cartomante, vive con Roberta che la costringe a confrontarsi con un nuovo modo di amare. Roberta (Anna Ferzetti) è una psicologa razionale e affettuosa verso il gruppo, finendo per nascondere le proprie fragilità.

Edoardo Purgatori è Riccardo, ha un lavoro in banca e con Luciano forma una coppia regolare, squadrata della casa ma dietro si nasconde insicurezze e gelosia; Luciano è Filippo Scicchitano, giovane commercialista, super organizzato sempre in simbiosi con Riccardo.

Gli altri personaggi sono poi Mara (Lilith Primavera) fuggita dalla famiglia che non accettava fosse una trans, ora ha aperto una tintoria; Valter (Edoardo Siravo) pensionato e vecchio insegnante di Michele, è il grillo parlante della casa; Sandro (Samuel Garofalo) studia e lavora alla falegnameria dell’Opera, nella casa ha trovato una seconda famiglia; Nora (Maria Teresa Baluyot) è la colf filippina di Antonia; e poi ci sono le Tre Marie (Patrizia Loreti, Giulia Greco, Mimma Lovoi) che stazionano sulla pancina sotto casa di Michele.