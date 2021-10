Il mese di Novembre di Disney+ ci regala viaggi e atmosfere variegate con la qualità e lo stile tipico del mondo Disney. Nel mese in cui il 12 si festeggia il primo Disney+ Day, arriva una nuova serie tv legata all’universo cinematografico Marvel con protagonista Occhio di Falco – Hawkeye, ma anche le puntate inedite di The Resident 5 mentre prosegue Grey’s Anatomy iniziata alla fine di ottobre. Tra i titoli da non perdere sicuramente Dopesick, miniserie sulla crisi degli oppiodi con Michael Keaton. Ma vediamo tutto quello che è in arrivo a Novembre su Disney Plus.

Disney Plus le serie tv di Novembre

A Novembre su Disney+ arrivano diverse nuove serie tv inedite, ma anche la nuova stagione di un’altra serie che un tempo era sui canali Fox di Sky come The Resident. Ma vediamo tutte le date da tenere d’occhio di novembre:

3 – The Premise – Questioni Morali

Antologia di B.J. Novak con al centro temi etici senza epoca, svelando concetti provocatori con umorismo e cuore.

Antologia di B.J. Novak con al centro temi etici senza epoca, svelando concetti provocatori con umorismo e cuore. 3 – What we Do in the Shadows (le prime due stagioni)

Arriva in catalogo la divertente comedy sull’assurda vita dei vampiri, in attesa dei nuovi episodi.

(le prime due stagioni) Arriva in catalogo la divertente comedy sull’assurda vita dei vampiri, in attesa dei nuovi episodi. 10 – Snowfall s.1-4

Le prime 4 stagioni del drama FX che parte nell’estate del 1983 raccontando l’epidemia del crack a Los Angeles.

s.1-4 Le prime 4 stagioni del drama FX che parte nell’estate del 1983 raccontando l’epidemia del crack a Los Angeles. 12 – Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza (primi 2 episodi poi settimanale)

Tratta dal libro di Beth Macy racconta come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana, portando gli spettatori al centro della lotta alla dipendenza agli oppioidi. Nel cast Michael Keaton.

(primi 2 episodi poi settimanale) Tratta dal libro di Beth Macy racconta come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana, portando gli spettatori al centro della lotta alla dipendenza agli oppioidi. Nel cast Michael Keaton. 17 – Marvel’s Hit-Monkey (primi 2 episodi poi settimanali)

serie animata Marvel per adulti con al centro una scimmia delle nevi giapponese che insieme al fantasma di un assassino americano va alla ricerca di vendetta per la città di Tokyo.

(primi 2 episodi poi settimanali) serie animata Marvel per adulti con al centro una scimmia delle nevi giapponese che insieme al fantasma di un assassino americano va alla ricerca di vendetta per la città di Tokyo. 17 – Besos al Aire (miniserie)

Inedita miniserie spagnola in due parti, produzione originale Star Original Spagna rilasciata a marzo 2021, una commedia romantica con 8 storie d’amore sullo sfondo la pandemia da Covid-19 e il lockdown.

(miniserie) Inedita miniserie spagnola in due parti, produzione originale Star Original Spagna rilasciata a marzo 2021, una commedia romantica con 8 storie d’amore sullo sfondo la pandemia da Covid-19 e il lockdown. 24 – Hawkeye (primi 2 episodi poi settimanale)

Nuova serie tv Marvel questa volta con protagonista Clint Barton/Hawkeye Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner . La sua unica missione è tornare dalla sua famiglia per Natale ma dovendo fare i conti con una vecchia minaccia si alleerà con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), arciera di 22 anni e fan di Hawkeye.

(primi 2 episodi poi settimanale) Nuova serie tv Marvel questa volta con protagonista Clint Barton/Hawkeye Occhio di Falco interpretato da . La sua unica missione è tornare dalla sua famiglia per Natale ma dovendo fare i conti con una vecchia minaccia si alleerà con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), arciera di 22 anni e fan di Hawkeye. 24 – The Resident s.5 (episodi settimanali)

Debutta in esclusiva la nuova stagione del medical drama americano che ci porta nei meandri dei limiti del sistema sanitario americano, ma un doloroso e clamoroso addio, segnerà i primi episodi di questa nuova stagione.

Disney Plus gli episodi di Grey’s Anatomy a Novembre

Distribuita con circa un mese di ritardo rispetto agli USA, Grey’s Anatomy 18 ha debuttato con il primo episodio il 27 ottobre su Disney+. Ecco quanti episodi saranno rilasciati settimanalmente, ogni mercoledì, a novembre:

3 – Grey’s Anatomy 18×02

10 – Grey’s Anatomy 18×03

17 – Grey’s Anatomy 18×04

Disney Plus gli episodi settimanali di Novembre

Fin dal suo esordio Disney+ si è caratterizzata per la scelta di inserire le novità in catalogo con episodi settimanali da affiancare ai titoli inseriti in catalogo e a quelle serie tv caricate con le stagioni complete. Vediamo quindi le serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano a novembre, oltre a Grey’s Anatomy:

Dottoressa Doogie s.1, finale il 10 novembre

s.1, finale il 10 novembre War of the Worlds s.2, finale il 24 novembre

s.2, finale il 24 novembre ogni mercoledì Reservation Dogs

ogni mercoledì American Horror Story: Double Feature s.10

Disney Plus il Disney+ Day

Il 12 novembre è il Disney+ Day una sorta di “festa” della piattaforma con nuovi contenuti, novità, immagini in anteprima, nuovi trailer e la partecipazione delle star e dei creatori dei prodotti originali Disney+.

Tra le novità che saranno inserite quel giorno ci sono gli ultimi successi cinematografici Disney come Shang-Chi e la leggende dei Dieci Anelli, il reboot di Mamma ho perso l’aereo – Home Sweet Home Alone, Jungle Cruise, ma anche la serie tv Dopesick e i film Spin e Intrecci dal passato.

Disney Plus cartoni animati, show e documentari di Novembre

Non solo serie tv a Novembre su Disney+, come ogni mese tante novità nel mondo più ampio dell’intrattenimento come la terza stagione di Big Heros 6 dal 10 novembre, Topolino – La casa del divertimento e la seconda stagione di Mira the Royal Detective dal 24 novembre per i più piccoli.

Il 24 novembre debutta in streaming The Choe Show in cui l’artista David Choe usa la sua visione del mondo per aiutare gli spettatori a creare una totale empatia con gli altri, un viaggio nei suoi ricordi, nel suo presente, per un’esperienza emotiva condivisa. Il 25, 26 e 27 novembre saranno rilasciati i 3 episodi di The Beatles Get Back una docuserie diretta da Peter Jackson che ci riporta al gennaio 1969 quando i Beatles stavano preparando le nuove canzoni per il loro ritorno dal vivo dopo oltre due anni. 60 ore di filmati inediti girati in 21 giorni e 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate, questo il punto di partenza della docuserie.