Questa mattina alle 11.00 a Milano si terrà la presentazione dei Palinsesti Discovery 2021-22. Presenti all’incontro con i giornalisti ci saranno i direttori dei canali Aldo Romesa e Gesualdo Vercio, l’amministratore delegato Alessandro Araimo, la SVP Chief Content Officer Laura Carafoli, il General Manager Fabrizio Piscopo.

Dopo aver visto i titoli presentati dalla RAI e in attesa di vedere cosa proporrà per la prossima stagione Mediaset, sarà molto interessante scoprire quali programmi saranno riconfermati (oltre a Bake Off e i suoi spin-off, Primo Appuntamento, Cake Star, Fratelli di Crozza, Accordi e disaccordi, Deal With It e Matrimonio a prima vista solo per fare alcuni nomi) e quali novità saranno svelate (si parla dei reality Wild Teens e di Back to the Past for Love, oltre che del ritorno de Il contadino cerca moglie).

Se siete curiosi di conoscere le novità della prossima stagione televisiva dei canali Discovery e della piattaforma di streaming Discovery+, non perdetevi nemmeno un secondo della nostra diretta. Vi aspettiamo!