La presentazione dei Palinsesti 2021-2022 di Discovery ha visto diverse novità per la piattaforma OTT Discovery+. molte conferme nell’offerta di Real Time, diverse new entry nella squadra di Nove e un grande entusiasmo per i numeri registrati dai vertici del gruppo (come potete leggere nel live degli upfronts).

Vediamo ora cosa propone il gruppo per le reti più ‘tematiche’ del suo bouquet.

Partiamo da Motor Trend, che resta il canale di AFFARI A QUATTRO RUOTE e di A CACCIA DI AUTO (entrambe da ottobre) con Wayne Carini, cui si aggiunge da settembre TOP GEAR AMERICA (con Dax Shapard, l’attore Rob Corddry e il giornalista Jethro Bovington), ma che inserisce nel suo ‘organico’ nuovi volti e nuovi programmi. Tra questi Tomaso Trussardi, imprenditore della moda, marito di Michelle Hunziker e anche appassionato e collezionista di auto che ad ottobre sarà protagonista di due speciali dedicati al ‘restomod’ (Drive Experience). Inatteso al volante anche il cantante Mario Biondi che da dicembre 2021 girerà l’Italia per scovare vetture vintage da riconvertire in modelli elettrici in ELECTROMOD CON MARIO BIONDI (produzione Cardigan). Parte già a settembre, invece, una nuova produzione, FARE DETAILING CON MARCELLO MEREU (Casta Diva) sui segreti della cura estetica delle auto. Tra i ritorni quello di Davide Cironi con DAVIDE CIRONI PRESENTA: LE REGINE (Drive Experience, già a luglio), col racconto della storia di sei modelli che hanno fatto epoca nell’industria automotive italiana, e con la seconda stagione di DAL POLLAIO ALLA PISTA (Drive Experience, da agosto).

Il palinsesto 2021-22 di DMAX

Restiamo in un range più ‘maschile’ (Dmax è l’11° canale nazionale sul target uomini 25-54) con i programmi del canale 52 del DTT.

Tra le novità le ristrutturazioni estreme di FALEGNAMI AD ALTA QUOTA (EiE Film, inizio 2022), format inedito su un family business particolare, che è una vera e propria eccellenza trentina.

Tra le conferme dei palinsesti Discovery 2021-2022 la seconda stagione di EXTREME ADVENTURES ITALIA (Ballandi Arts, a settembre), con l’atleta estremo e alpinista Danilo Callegari, la terza edizione de IL BOSS DEL PARANORMAL con Daniele Bossari (MRK Productions, a novembre), UNDERCUT (GiUMa Produzioni dall’8 luglio), METAL DETECTIVE (Formasette, in autunno) per ripartire alla ricerca di reperti bellici con Gibba Campanardi, UOMINI DI PIETRA (GiUMa Produzioni, a novembre), MICROMOSTRI CON BARBASCURA X (Slim Dogs, a fine settembre) e I SIGNORI DELLA NEVE (GiUMa Produzioni, a dicembre). Per gli appassionati dei titoli internazionali tranquilli, perché rivedrete, tra gli altri RIVER MONSTERS, ad agosto con le nuove avventure del biologo Jeremy Wade, NUDI E CRUDI con una stagione inedita ad ottobre e a dicembre VADO A VIVERE NEL BOSCO.

HGTV, l’offerta 2021-2022

Nessuna produzione originale, per il momento, nei palinsesti Discovery per quanto riguarda la rete dedicata alle ristrutturazioni: ci si concentra piuttosto sui titoli cult come UNA COPPIA IN AFFARI (dal 6 settembre), CHI CERCA TROVA (dal 31 agosto) e FRATELLI IN AFFARI: SOS CELEBRITY (a dicembre) con Jonathan e Drew Scott alle prese con le case di Kris Jenner, Kim Kardashian, Kendal Jenner, Gwyneth Paltrow e Zooey Deschanel. Nuovi format sempre in arrivo dall’estero RISTRUTTURAZIONI FAVOLOSE” (dal 16 settembre) con i coniugi Dave e Jenny Marrs che rinnovano case nel nord-ovest dell’Arkansas, CHE AFFARE! (a novembre), nuova serie in cui Tarek El Moussa di Una coppia in affari farà da mentore a giovani colleghi, COME TI TRASFORMO CHICAGO (a gennaio 2022) con le ristrutturazioni nei quartieri storici di Chicago della designer e imprenditrice edile Alison Victoria.