Tra Border Security e Border Control, in questi ultimi anni abbiamo potuto seguire le vicende più assurde registrate ai posti doganali di porti e soprattutto aeroporti in giro per il mondo, dall’Australia agli USA passando anche per alcune località europee. Ebbene, ora arriva su DMAX la prima edizione italiana che racconta il lavoro della Guardia di Finanza e della polizia di frontiera che monitora i confini e i luoghi di transito sul territorio nazionale. Border Control Italia debutta in prima Tv assoluta sul canale 52 del DTT domenica 9 ottobre alle 21:25.

Per settimane le telecamere di Dmax hanno seguito le attività delle Forze di Sicurezza impegnate nei controlli di frontiera, nei porti e negli aeroporti italiani, alle prese con bagagli sospetti e prodotti non importabili, per non considerare quelli illegali. E vedere cosa i viaggiatori, soprattutto quelli comuni, cercano di trasportare e far passare ai controlli racconta molto di una società. A essere al centro della serie, però, è in primo luogo il lavoro degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui confini marittimi, terrestri e aerei: tra i luoghi protagonisti l’aeroporto di Fiumicino, il porto di Genova, il bacino di Venezia con un occhio particolare per i controlli nei porti di Napoli e di Gioia Tauro, quest’ultimo tra degli hub di container più importanti del Mediterraneo dove transitano tonnellate di merci provenienti dalla Cina e dal Sud America. Ovviamente non mancheranno carichi di cocaina, di merci contraffatte, di contrabbando di prodotti alimentare, di contanti non dichiarati: un vademecum su tutto quello che si cerca di far entrare in Italia e una mappa, anche se appena accennata, della criminalità che agisce alle frontiere.

Per chi ama il genere l’appuntamento, dunque, è per la prima serata della domenica su DMAX con 7 puntate da un’ora realizzate da Crop TV per Warner Bros (e due sono già disponibili in anteprima streaming su discovery+).

PS. “I doganieri” sarebbe stato un bel titolo per la versione italiana…