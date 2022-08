72 Animali Pericolosi con Barbascura X è il nuovo programma di Barbascura X, il divulgatore scientifico, ricercatore e youtuber, visto quest’anno nella nona edizione di Pechino Express, andata in onda su Sky (in coppia con Andrea Boscherini).

Il programma andrà in onda a partire da sabato 20 agosto, alle ore 21:25, su DMAX in prima visione assoluta, con i primi due episodi. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su discovery+.

Dodici puntate per raccontare la pericolosità degli animali presenti in Australia. Questa è la missione che si è posto Barbascura X, in questo nuovo programma che segna il suo ritorno su DMAX, ad un anno dal precedente Micromostri con Barbascura X, programma in due edizioni realizzate l’anno scorso, disponibile sia su discovery+ che su Prime Video, dedicato agli insetti e ad altri piccoli esseri viventi.

In ogni puntata, Barbascura X analizzerà 6 diversi animali, scelti tra squali, serpenti, ragni o meduse (come il Coccodrillo di Johnson, il Serpente Dugite, l’Ornitorinco, lo Squalo Leuca, il Ragno dei cunicoli, la Gazza australiana, il Rospo delle canne, il Cobbler, i Bruchi urticanti australiani, il Serpente bruno occidentale o il Bufalo indiano).

Questi animali verranno inseriti, successivamente, in una classifica che terrà conto della loro pericolosità e letalità verso l’uomo. Alla fine di questo viaggio, il ricercatore pugliese eleggerà l’animale più letale della fauna australiana.

Fedele allo stile di Barbascura X, che è anche un comico (visto a Stand Up Comedy e Stand Up Comedy Rehab su Comedy Central), il racconto di questi animali e dei luoghi dove abitano sarà anche ironico, oltre che dettagliato.

La prima edizione del programma, come già anticipato, sarà composta da 12 episodi dalla durata di un’ora ciascuno. 72 Animali Pericolosi con Barbascura X è un programma prodotto da Slim Dogs Production per Warner Bros. Discovery.