Palinsesti Discovery 2023 – 24, la conferenza stampa in diretta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Oggi, a Milano, a partire dalle 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Discovery 2023 – 24, a cui appartengono Nove, Real Time, Food Network, Warner Tv, Frisbee, Motor Trend, DMax, Giallo, HGTV, K2 e, a pagamento, Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2.

Presenti all’incontro con i giornalisti, Alessandro Araimo, GM Warner Bros Discovery Italy & Iberia, Laura Carafoli, SVP Networks & Digital local production, Aldo Romersa, Vp Programming e Gesualdo Vercio, Vp Programming.

Grande attesa per gli interventi di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dopo l’addio alla Rai e l’inizio della nuova avventura sul tasto 9 del telecomando.

Anteprime Cortesie per gli ospiti, nel cast Tommaso Zorzi (Anteprima TvBlog)

Tra le notizie trapelate, nei giorni scorsi, l’approdo di Tommaso Zorzi a ‘Cortesie per gli ospiti’. ‘Dagospia’, invece, nella rubrica ‘A Lume di Candela’ ha anticipato lo sbarco in prime time di Benedetta Rossi con un programma di cucina sempre su Real Time.

Non mancheranno, però, le conferme di titoli di successo come ‘Bake off Italia’, ‘Il Castello delle Cerimonie’ e la nuova stagione di ‘Case a prima vista’. Su Nove, invece, rinnovati ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’ con Paolo Conticini, ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo’ con Gabriele Corsi.

Tvblog, seguirà l’evento di presentazione dei nuovi palinsesti Discovery 2023 – 24 in liveblogging.