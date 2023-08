Agosto è il mese perfetto per darsi al gossip e anche per recuperare quanto perso nei mesi precedenti. Anche per questo Discovery+ si dedica alla rottura tra la regina dei social e il rapper più discusso degli anni ’20 con Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio, online in esclusiva sull’OTT da giovedì 10 agosto.

Ai più ‘up-tp-date’ sembrerà cosa vecchia, ma il doc in onda su Discovery+ punta a raccontare i retroscena del matrimonio tra Kim e Kanye al di là di quanto visto in Al passo con i Kardashian, il reality ‘di famiglia’ al quale Kanye ha partecipato ‘poco’, o meglio quanto bastava alla promozione delle sue diverse imprese. Più che sul matrimonio, ci si concentra sul controverso e combattuto divorzio, consumato sui social, sui siti di gossip, ma che adesso viene raccontato dagli avvocati e dagli amici della coppia.

Le liti, le accuse, i tentativi di riappacificazione, la ricerca di un accordo economico, la guerra sui media: Kim Kardashian vs Kanye West: Il Divorzio ripercorre le fasi finali di un matrimonio da tabloid partendo dalle nozze della coppia, celebrate il 24 maggio 2014 al Forte Belvedere di Firenze, a due anni dall’inizio della loro storia e a uno dalla nascita della primogenita North, venuta alla luce nel giugno del 2013. Nel dicembre 2015 la coppia ha avuto Saint West; la famiglia si è poi allargata con due bambini nati da madri surrogate, ovvero Chicago, arrivata nel gennaio del 2019, e Psalm West, nato nel maggio dello stesso anno. Due anni dopo arriva l’annuncio della separazione tra Kim e Kanye, ufficializzata poi nell’agosto 2022.

Una relazione vissuta pericolosamente e una separazione difficile, che si è tradotta in una battaglia legale durata due anni. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra il doc, che da una parte guarda alle difficoltà di Kanye con i media e con la famiglia Kardashian e dall’altra a quelle di Kim, attaccata sui social dal marito e succube spesso di una relazione complicata.

Dopo il processo Heard – Depp, un’altra rottura, dunque, diventa un atteso contenuto tv: l’appuntamento è per il 10 agosto su Discovery+.