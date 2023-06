30 Coins – Trenta Denari è la serie tv thriller creata e diretta da Alex de la Iglesia disponibile da oggi 22 giugno, in streaming su discovery+. La piattaforma di Warner Bros Discovery si apre così alle serie tv inedite in prima visione assoluta, dopo l’arrivo delle prime tre stagioni in streaming di The Flash. La serie tv 30 Coins conMegan Montaner e Miguel Angel Silvestre è una produzione HBO Europe e Latin-America e dal 29 giugno sarà poi anche in tv in chiaro su WarnerTv con 2 episodi a settimana. Scopriamo tutto quello che ci aspetta in questa torbida serie tv mistico-religiosa, che ricorda i romanzi di Dan Brown.

30 Coins, la trama

Il regista e sceneggiatore Alex de la Iglesia ha definito 30 Coins – 30 Denari, il progetto che sognava da tutta la vita, una storia che unisce thriller, azione e mistero e che parte da un paesino spagnolo per toccare tutto il mondo.

Padre Vergara è un pugile, ex detenuto ma soprattutto è un esorcista di professione. Vive a Pedraza in Segovia dove cerca di iniziare una nuova vita. Quando viene trovata una moneta, che potrebbe appartenere alle tre con cui Giuda venne pagato per il tradimento di Gesù, la vita di padre Vergara cambia. Ad aiutarlo ci saranno Paco sindaco della città ed Elena, veterinaria del paese. Il trio finirà al centro di un complotto globale che coinvolge anche la Santa Sede.

30 Coins, il cast

La serie spagnola 30 Monete riporta in Italia due volti molto amati come Megan Montaner, storica protagonista de Il Segreto, e Miguel Angel Silvestre visto in Sense 8, Sky Rojo, La Casa di Carta, Velvet Collection. Montaner è Elena Echevarria la veterinaria, mentre Silvestre è il sindaco Paco. Eduard Fernandez è Padre Manuel Vergara. Nella seconda stagione, attualmente in produzione, arriverà Paul Giamatti di Billions.

Eduard Fernandez è Padre Manuel Vergara

Megan Montaner è Elena Echevarria

Miguel Angel Silvestre è Paco

Manolo Solo è il cardinal Santoro

Cosimo Fusco è Angelo

Macarena Gomez è Mercedes Gandia

Pepon Nieto è il sergente Lagunas

30 Coins quando esce?

La prima stagione da 8 episodi è disponibile dal 22 giugno in anteprima su discovery+ in abbonamento.

30 Coins come la vedo in streaming?

30 Coins – Trenta denari è in streaming solo su discovery+.

30 Coins dove va in onda?

La serie arriva in tv dal 29 giugno su WarnerTv canale 37 del digitale terrestre con due episodi a settimana.

30 Coins 2 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione non ancora rilasciata e che vedrà Paul Giamatti entrare nel cast nei panni di Christian Barbrow miliardario e imprenditore americano, autore anche di romanzi sci-fi nonchè capo di una misteriosa confraternita. Le riprese si sono svolte nel corso del 2022 anche in Francia e in Italia oltre che in Spagna.

30 Coins dove è stata girata?

La serie è stata girata a Pedraza nella provincia di Segovia. Alcuni interni si sono svolti alla diga di Aldeadavila de la Ribera in Salamanca, al castello Calatrava la Nueva e in provincia di Toledo. Alcune riprese sono state effettuate all’università di Salamanca e al palazzo del marchese di Santa Cruz a Ciudad Real. Inoltre sono state girate alcune scene a Madrid, Gerusalemme, Roma, Parigi, Gineva, New York, mentre alcuni scenari spagnoli sono stati ricreati ad Aleppo.